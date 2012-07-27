中国工业企业利润降幅收窄 发出经济企稳新讯号

* 1-6月工业企业利润降幅收窄

* 发出经济好转的新讯号

* 非国企部门企业效益在好转

* 宏观经济有望三季度企稳回升

路透北京7月27日电---继汇丰中国7月制造业PMI初值创五个月高位後,上半年中国规模以上工业企业利润同比降幅也有所收窄.从宏观经济先行指标到相对滞後的利润指标,都已发出经济形势好转的新讯号,三季度企稳回升应该比较明确.

中国国家统计局稍早公布,1-6月规模以上工业企业实现利润23,117亿元人民币,同比下降2.2%,降幅比1-5月的2.4%略有收窄;6月当月实现利润4,682亿元,同比下降1.7%,上月则为下降5.3%.

"上半年规模以上工业企业利润降幅明显收窄,6月份的降幅也较5月份明显缩减,显示经济形势有所好转,...基本认同二季度是经济的底部."中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁对此表示.

统计局报告显示,在41个工业大类行业中,27个行业利润同比增长,13个行业同比下降,1个行业由同期盈利转为亏损.

交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟亦认为,数据跟整个宏观形势比较契合,尽管总体还在下行,但降中趋稳,预计经济可能会在三季度企稳回升.

不过他也指出,中长期看来,潜在增长率处在放缓的态势中,也不可能出台大规模刺激政策.而外部环境来看,全球复苏也在放缓,因此经济回升主要靠稳增长的政策.

中国二季度经济增速7.6%,创下逾三年低点,且是连续第六个季度放缓.而为了遏制经济放缓,中国央行今年以来已经两度下调基准利率,并两次下调存准.

汇丰(HSBC)本周稍早发布的中国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值跳升至49.5,创下五个月高位,表明工业活动温和改善.

中国股市沪综指.SSEC早盘反弹上扬,至11:00报2,133.76,上涨0.37%.

**非国企部门企业效益在好转**

统计局称,今年上半年,在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润6,905亿元,同比下降10.9%;股份制企业实现利润13,582亿元,同比下降0.4%.

而同期私营企业实现利润6,947亿元,同比增长16.5%;集体企业实现利润370亿元,同比增长10%,继续保持上月格局.

牛犁分析称,非国企部分企业的效益有所好转,而此前财政部公布的上半年国企利润下降幅度在扩大.

此前数据显示,前五个月,国有及国有控股企业实现利润5,601亿元,同比下降10.8;1-6月国有企业累计实现利润同比下降11.6%,较1-5月扩大1.2个百分点,为连续5个月下降.

国开证券宏观分析师杜征征亦表示,虽然国企经营成本低於私企,但在费用方面却没有私企控制得好.

他认为,经济仍在底部徘徊,三季度反弹的力度应有限,估计增速在7.9%;而未来随着政策持续放宽对需求等领域的效应体现,四季度有望加速至8.2-8.3%左右.

数据显示,上半年规模以上工业企业实现主营业务收入426,001亿元,同比增长11.3%.其中国有及国有控股企业每百元主营业务收入中的成本为82.5元人民币,而私企为86.31元;利润率方面,前者为5.92%,後者为5.47%.

不过安信证券宏观分析师尤宏业却对数据存疑.他指出,企业的普遍情况包括上市公司的感受都要比这个数字差一些,也说明数据本身可能有些问题.其实去年工业企业已经出现问题,但利润数据到今年才反映出来.

但他也称,这轮经济周期的恶化程度要比08-09年那波瞬间下降的速度缓慢很多,"下半年预计会相对稳定,趋势向上短期还看不到,但也不必太悲观,离底部已经不远了."他说.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

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