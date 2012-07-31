《热点透视》中国的内幕交易文化恐打击中海油海外收购的努力

图为2012年7月25日拍摄的位于北京的中国海洋石油总部大楼。 REUTERS/Jason Lee

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚 编译 王冠中

路透香港7月30日电---中国企业呼吁国外人士更公平的对待.中国评论者称,这些企业仍未遵循全球通行的资本市场规范.而与中国海洋石油(0883.HK)作价150亿美元收购加拿大NexenNXY.TO一案相关的内幕交易指控,也支援了上述的批评.

美国证券交易委员会(SEC)周五对中国富豪张志荣旗下一香港机构提出指控,称该机构在中海油出价收购Nexen消息宣布前四天买进了1,430万股Nexen股票,而收购消息一宣布令其立即获得720万美元的未实现获利.张志荣的造船企业长期以来均和中海油保持战略合作关系.在SEC提出指控後,张志荣旗下造船企业和地产企业股价在香港连袂写下两位数百分比跌幅.

当资本市场在相对较为单纯的时代,高层级的内幕交易几乎不会被涉入人士视为丑闻.法国政坛和商界人士对於其在1988年买进铝制造商Pechiney收购目标廉价股票所取得获利引发的愤怒,着实感到意外.而在1995年,义大利玻璃制造商Luxottica一名高管买进收购标的股票的事件甚至没有引起什麽不满.

欧洲和部分亚洲国家目前的道德标准已有所提高.在日本,野村无法就内幕交易做出适切的解释,迫使其执行长下台.但中国当局会发现,丑闻不太可能影响到这麽高的层级.

在中国,内幕人士的特权是一种广泛接受的文化表征.大权在握者,以及其家族,通常会利用权势和关系来获取个人利益.中国证券监管机构正致力打击内幕交易,但只是对几个人的惩罚，不太可能改变这样的文化.

中国这种做法可能对中海油这样的企业没有帮助.尽管该公司尚无任何人遭到指控,但这事件已使得中海油对於收购过关後将为加拿大带来许多益处的承诺蒙打上问号。700万美元的获利有可能毁掉一桩150亿美元的交易.(完)

--译文审校 张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。