（修正）年内进一步降息空间不大--交易商协会

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
(修正:第一段增加"引述专家")
路透北京8月2日电---中国银行间市场交易商协会引述专家认为,中国下半年进一步降息的空间不大,应进一步发挥债券市场的逆周期作用,未来要警惕美元的长期升值.
该协会网站通报了2012年年中金融市场运行分析会有关情况.与会专家称,经济6、7月份较4、5月份有一个明显恢复,经济运行在第二和第三季度探底的可能性非常大,三季度末、四季度初将有非常明显的企稳迹象.
通胀水平来看,居民消费价格指数(CPI)在三季度会出现新低,但出现通缩的可能性不大,在美国乾旱等因素推高粮价等因素影响下,第四季度CPI可能会抬头向上,但难以出现大幅度上升.
"宏观调控政策操作方面,下半年进一步降息的空间不大,应进一步发挥财税政策的作用和债券市场的逆周期作用,同时要毫不放松地坚持房地产业调控."新闻稿称.
对於国际金融市场,专家认为,美联储再推QE3(第三轮量化宽松)的可能性不大,世界经济出现美强欧弱情形,未来要警惕美元的长期升值.
交易商协会的年中金融市场运行分析会邀请到人民银行金融市场司，北京金融产权交易所、国家开发银行、工商银行等25家金融机构和企业参会.
中国7月官方制造业PMI仍在荣枯线上方,汇丰PMI则创下三个月高点,制造业筑底企稳的迹象进一步显现.尤其占据中国经济半壁江山的中小企业经营活动有明显改善,更加令人鼓舞.
中国二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.6%,创逾三年来新低;上半年GDP增速则为7.8%,略高於年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.为稳增长,中国央行今年以来已经两度降息,两次下调存款准备金率.(完)
--发稿 张胜男; 审校 黄凯
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德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透伦敦3月1日 - 根据路透周三公布的航运船期及石油贸易商的调 查结果，中国3月装运西非原油的数量将创下纪录新高，因在石油输出国 组织(OPEC)减产之际，中国持续囤积中质及重质原油。 预料3月装运准备运往中国的西非原油数量约为141万桶/日，超越2月 水准，并创下路透自2004年追踪船货状况以来的最高。 中国国营业者联合石化和中化集团进口量居于领先，而中国的独立炼 厂也躬逢其盛，买进来自托克(Trafigura)及道达尔(Total)的船货。 这些业者倾向购入安哥拉的中重质原油，包括卡宾达(Cabinda)、Dal ia、 Nemba、Plutonio及Saturno等品种，同时也将购买安哥拉最新石油 品种Olombendo的首批船货。 中国买家也预定买进刚果的Djeno原油、加纳Jubilee原油、以及部分 尼日利亚的Escravos及夸伊博(Qua Iboe
路透香港3月2日 - 中国房地产商中渝置地宣布落实以总代价11.35亿英镑收购有伦敦“摩天大厦”之称的利德贺大楼后，周四早盘初段逆市下跌。