中国公积金贷款利率相应下调 构成对房地产基本需求提振--兴业银行

路透北京6月8日电---中国周四晚间意外宣布三年半来首度降息後,中国兴业银行(601166.SS)发布最新报告指出,个人公积金贷款利率的相应下调,构成了对房地产的提振.此外,建议监管层跟进调整银行的贷存比.

兴业银行首席经济学家鲁政委在报告中指出,在本次利率调整中,个人公积金贷款利率也获得了20bp以上的下调,这构成了对房地产的提振.当然,由於目前限购仍然没有取消.住房公积金贷款的受益者仍主要限於基本居住需求者.

他并指出,考虑到中国当前全行业的贷存比已高於2009年年中,贷存比指标相当紧张,要完成"供需衔接"、保持贷款持续稳定增长的过程,贷存比指标的调整必须立即跟进.

"否则不仅指标本身直接对贷款构成了制约,而且其存在也直接加剧了银行上浮存款利率以试图留住贷款的努力,资金成本的上升会构成降低贷款利率的障碍."鲁政委在报告中写道.

中国人民银行周四晚间意外宣布三年半来首度降息,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整後,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.

鲁政委认为,此次利率调整存在双重目的,一是降低企业融资成本,以刺激企业信贷需求;二是借助于存款和贷款基准利率浮动区间的扩大,彰显推进利率市场化的政策意图.

他并指出,假定存贷比不调整,金融机构可能普遍选择执行存款利率上浮到1.1倍的选择,那麽最终实际的存款利率就不仅没有下降,反倒还微幅上升.

至于银行在实际执行中能否一定选择贷款利率的有效下浮,预期各家银行的行为可能出现显着分歧.

"此时降息,暗示5月份经济数据可能与我们在5月25日月度宏观数据预测中的情况基本一致,即经济增长形势和4月份相比可能并无明显起色."他并称.

中国宏观经济先行指标--汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)连续第七个月低於荣枯分水岭;而官方制造业PMI也从一年高位猛降至年内新低50.4,都预示需求不足导致的经济降温将延续.(完)

--发稿 苏丹; 审校 杨淑祯

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