中国利率市场化将促银行向资产管理业务转型--光大高层

* 银行理财向资产管理业务转型将是大势所趋

* 光大银行资产组合分级管理系统8月上线

* 理财产品下半年将加大海外投资

作者 赵红梅

路透北京7月27日电---随着中国利率市场化的推进及降息周期到来,光大银行(601818.SS)零售银行部总经理张旭阳认为,以往靠管制套利及融资类项目投资的银行理财产品未来价值会逐渐消失,银行从依附于传统存贷业务的理财模式向资产管理业务转型将是大势所趋.

他在接受路透专访时表示,中国央行今年两次降息影响银行理财产品收益率下滑,而现在券商、保险、基金都在监管层鼓励下开展资产管理业务,银行更需在资产管理业务上有自己的定位和专长.

"以往银行是向别人'借钱'来赚钱,而理财业务多是为了争夺存款或者帮客户融资;但现在需要向帮客户'管钱'来赚钱过渡.否则利率市场化下银行息差越来越薄,单靠结算和代理,中间业务收入增长缓慢."张旭阳称.

中国央行此前於6月8日和7月6日两次降息,对存贷款利率和浮动区间均作了调整,成为中国利率市场化进程的重要里程碑.目前金融机构贷款利率下浮区间已扩大到基准利率的0.7倍,存款利率上浮区间扩大到基准利率的1.1倍.

随着按净值分配收益的理财产品成为国内主流商业银行一致认同的理财市场发展方向,理财产品正朝着开放式、基金化的方向发展.

张旭阳并表示,从2004年光大银行发行第一款外币和人民币理财产品至今已近10年,目前该行理财资金的运作主要是资金资产组合池模式.为便于运作规范和减少风险,该行资产组合分级管理系统资金池产品在8月即能全部上线.

届时该行的理财产品资金池中每个理财产品将实现单个产品风险单独建账、独立核算、每日估值,并按照实际净值向客户兑付收益.

目前中国不少商业银行采取"资金池"模式来运作理财业务,即将多个理财产品募集的资金,一起投资到含有多种资产的资产池中进行集合运作,但由於不能实现一一对应,单个理财产品无法实现成本可算、风险可控,无法进行估值和测算投资收益.

2011年以来,中国银行理财市场呈现爆发性增长局面,仅当年理财产品发行数即达2.4万只.中国银行业协会近日报告预计,2012年银行理财市场将保持较快增长,但产品发行数量和余额同比增速将趋於下降.

**下半年将加大海外投资**

作为中资银行理财产品的重头戏,债券和货币市场产品在2011年全年发行占比中超过半数.目前随着理财产品收益率下滑,不少银行希望通过分散化和多元化投资来增加理财产品吸引力.

"固定收益类的产品肯定会受到降息的影响,这就要求银行的理财产品线更加的丰富."张旭阳表示,随着人民币汇率贬值预期增强,美元计价资产相对优势显现,海外投资品种多元,对冲工具可对冲一些信用风险.

中国社科院金融所提供报告显示,7月第一周银行共发行理财产品495款,产品平均收益率较6月末出现下滑,料银行会通过分散化和多元化的投资来博得高收益.

"银行在利率,汇率投资上会有自己的优势,国家外汇管理局已经批了我们的QDII(合格境内机构投资者)额度申请,下半年会推出两款QDII产品,现在关键看我们对产品设计及对客户需求的把握能力."张旭阳说.

他认为,目前中国的私募股权市场方面"虚胖",正经历着一场"去泡沫化"过程,而发掘并购市场的机会也是光大理财产品考虑的好方向,量化投资、高收益债、对冲基金领域的创新亦是考虑范围.

光大7月已将全行内所有零售类投资产品整合成一个资产配置平台并上线,目前有包括存款、理财、基金、国债、券商集合计划等十大类投资产品推荐给投资者.(完)

--审校 张喜良

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