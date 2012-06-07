中国存贷款利率“齐步降” 力挽经济下滑步伐

资料图片显示中国人民银行北京总部。经济下行压力持续增大，中国央行也是如坐针毡。短短一个月时间内调降存准还不够，又意外宣布三年半来首度降息，昭显中国力挽经济下滑、激发实体经济活力的政策信号。 REUTERS/Jason Lee

* 自周五起,调降一年期存贷款利率0.25个百分点

* 为三年半来首度降息

* 激发实体经济活力,力挽经济下行步伐

* 调整利率浮动区间,利率市场化更进一步

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路透北京6月7日电---经济下行压力持续增大,中国央行也是如坐针毡.短短一个月时间内调降存准还不够,又意外宣布三年半来首度降息,昭显中国力挽经济下滑、激发实体经济活力的政策信号.

央行同时宣布,将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,亦被市场解读为朝利率市场化更迈进一步.

"5月份的数据还没有出,央行就出其不意地宣布降息,说明经济形势到了很严竣的地步,下的药也更猛一些,"中国国家信息中心研究员王军称.

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁也指出,近期国际大宗商品的价格普遍回落,中国物价回落也在意料之中,同时4月份外汇占款减少亦减少基础货币投放的压力,加之周边国家都在降息,诸多的内外因素都决定中国具备降息的条件.

他认为,降息对减轻实体经济的负担是实实在在的,有助於减轻企业的资金成本压力,对房地产、资本市场等都是利好.

中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整後,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.

中国央行此前一次降息发生在2008年12月23日,调降一年期存贷款利率0.27个百分点,之後便进入升息周期;另外,央行今年5月18日起,已经下调存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.

光大银行资金部首席分析师盛洪清估计,年内还有一次减息空间,此外7月可能再下调存准率0.5个百分点.

中国意外宣布降息,鼓舞全球金融市场纷纷上扬.澳元/美元即刻升至三周新高,欧元/美元亦触及1.26019美元的盘中高位,欧洲股市.FTEU3涨幅超过1%,美国股指期货亦快速扩大涨幅,国际金价和美国原油期货亦走高.

全球其它国家来看,受经济低迷且前景面临高度不确定性影响,澳洲央行上周二再度减息25基点,至两年多来最低的3.50%;而更早在4月中旬,印度也大幅下调利率50基点,为三年来首度降息.

欧洲央行(ECB)昨日则决定维持基准利率在1.0%不变,抵制住外界要求其为欧元区经济提供更多支持的压力;英国央行稍早亦宣布持稳利率在0.5%未变.

**"稳增长"的迫切性**

近期欧债危机已扰得国际市场动荡不安,全球经济复苏都面临很大不确定性,而中国经济的下行趋势亦未停止,诸多的内忧外患下,中国已明确宣布将稳增长放在更重要位置,强调加大政策预调微调力度.在这种背景下,降息可以说是必然选择.

"这次降息不意外,经济下行压力提供了降息的需要,通胀水平的下降则提供了降息的条件,"中国银行首席经济学家曹远征称.

他并指出,降息对经济肯定会有帮助,但帮助能有多大,还有待观察.因为现在新增信贷到底是因为需求下降还是成本过高而减少的还不明朗,而降息只能解决成本过高的问题.

中国4月宏观数据一片惨淡.备受关注的5月中国通胀、工业、投资、消费以及进出口等宏观经济数据定於本周末公布.路透访问分析师预计,当月居民消费价格指数(CPI)料进一步降至3.2%.

投资银行摩根大通今日已经再度调降中国今年成长率预估至7.7%,为过去一个月中第二次调降,指因担忧中国工业生产及内需持续疲弱,且外部风险正逐渐加剧.该投行上次是在5月11日将估值由8.2%调低至8.0%.

"意识到经济在上半年大失动能,中国政策官员当前正加快放宽金融环境,"伦敦FXPRO首席分析师MICHAEL DERKS也称.

他指出,与其他主要发达国家相比,中国一直拥有更多政策工具,现在他们开始动用.我们可以预计未来数月有进一步措施.对於风险资产而言,中国这个第二大经济体对进一步刺激措施的未雨绸缪鼓舞人心.

中国宏观经济先行指标--汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)连续第七个月低於荣枯分水岭;而官方制造业PMI也从一年高位猛降至年内新低50.4,都预示需求不足导致的经济降温将延续.<ID:CN1581994>

农业银行金融市场部研究主管李刚并称,这次政策某种程度上也是全球市场连动效应所致,此前新兴市场国家采取多次降息政策.中国这次降息存贷款一起降,而且调整利率浮动区间,比较超预期,有利於企业贷款融资,也可促进消费增长.

**利率市场化更进一步**

央行今日并宣布,自周五(8日)起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍,亦被视为中国推进市场利率化的进步之举.

王军指出,这意味着金融机构增加了存款货利率调整的空间,可能让利率更接近市场真实的供求关系,意味着利率市场化推进一步.

"本次调整更重要的意义不在於基准利率调整本身,而是在於借机调整利率浮动区间,释放了利率市场化的信号.浮动区间上下限的调整,赋予了银行更大的定价权,"中国银行的曹远征说.

中国央行行周小川此前亦公开表示,目前利率市场化改革可以进一步推进,也正在设计论证之中.贷款利率改革可先行一步,存款方面可通过促进替代性负债产品发展及扩大利率浮动区间等方式推进.

CAPITAL ECONOMICS分析师QINWEI WANG也称,此举意义重大,中国正在进一步放松对存款利率的控制,是利率自由化迈出的第一步,将提高家庭存款的回报;贷款利率浮动区间的下限调整则会增加银行之间的竞争.因此来说,银行利润不再像以前那麽有保障了.

王军并指出,相较此前市场普遍预期的不对称降息,即只调降贷款利率不降存款利率,央行此次选择存贷同步降低,表明在经济下行的背景下,银行本身就面临不良贷款率上升的风险,若选择不对称降息势必会令银行息差减少,将会面临双重打击.因而此次降息最大程度上兼顾了银行的利益.

目前看来,中国银行业告别此前连续多年的不良贷款"双降"荣景,似乎已成为业内共识.全球市值最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)董事长姜建清上周四称,基於对今年经济形势预判,工行出於审慎考虑,将今年不良贷款率定为1.2%.(完)

--发稿 沈燕; 审校 乔艳红

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