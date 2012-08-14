7月外汇占款年内再度减少(更新版)

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 7月外汇占款减少38亿元,为年内第二次下降
* 当月财政存款增加4,274亿元,接近过去五年同期高点
* 外汇占款下行趋势明显,对继续降准预期形成新支撑
路透上海8月14日电---中国7月外汇占款出现年内第二次月度减少.而1-7月400多亿元的外汇占款月均数值仅为去年月均增数的约二成,显示其趋势性下降态势已较为明显,这将对继续下调存款准备金率的市场预期形成新的支撑.
不过业内人士也指出,按以往经验,8月财政存款缴存抽离压力将缓和,且从目前来看,央行连续进行逆回购操作亦较为顺畅,因此降准虽有必要,但何时能成行仍不得而知.
中国央行周二公布数据显示,今年7月末金融机构外汇占款余额为25.6575万亿元;据此计算,当月外汇占款减少约38.2亿元,为继4月下降606亿元后再次减少.另外,据路透统计,1-7月外汇占款月均增量为427亿元.而2011年全年月均增长额为2,316亿元.
"外汇占款不改善,(未来)肯定得降准."国泰君安固定收益研究主管周文渊表示.
他解释称,此前作为应对外汇占款增加而不断上调的存款准备金率,在外汇占款这个"因"出现趋势性下降後,下调亦属正常.不过就目前情况来说,央行近期公开市场逆回购操作顺风顺水,或对年内第三次降准的时点有所影响.
央行同时公布的数据显示,7月末财政性存款余额为3.5796万亿元,当月增加4,274亿元,表明相近数量的流动性被抽离商业银行体系,显示过去一个月银行流动性受到一定挤压.不过经验数据显示,8月这种压力应会有所缓解.
华北一银行交易员表示,与过去五年同期数据相比,7月财政存款增量呈现高位.不过8月这种情况应会有改善.最近几年数据显示,"8月份(财政存款)基本持平或者上缴交1,000多亿."
据路透统计,2007年至2011年五年间间,7月财政存款增加值分别为2,219.47亿元、1,847.87亿元、3,735.82亿元、3,282.07亿元和4,591.72亿元.
根据财政存款和外汇占款两个数据变动,可以简单推算出,7月份市场因此减少的流动性逾4,312亿元.
虽有央行公开市场滚动逆回购操作支持,银行间市场7月七天期质押式利率仍小幅走升.中国货币网数据显示,7月七天期质押式回购加权平均利率为3.4909%,而6月均值为3.2280%.
以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况:
2012年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
财政性存款(亿元) 4,274 -2,360 2,652 4,343 -4,058 1,218 3,503
外汇占款(亿元) -38.2 491 234 -606 1,246 251 1,409
外汇占款被视为向市场提供流动性的主要渠道.如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反.
财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.(完)
参看数据详情,可点选中国人民银行网站(here)
--发稿 李宏薇/丁淑琴; 审校 曾祥进
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