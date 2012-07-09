中国6月通胀回落为政策放松创空间

焦点：英国排兵布阵准备打响退欧大战 欧盟27国如何接招将受考验
英国首相特雷莎·梅(Theresa May)称，她将在本月提交英国退欧书面文件。欧盟作何反应将在一定程度上决定6,500万英国人以及其他27个欧盟成员国民众世世代代的前途命运。
* 6月CPI同比增长2.2%,创近两年半低点
* PPI同比下降2.1%,创31个月最低水准
* 通胀料持续回落,为政策放松提供空间
路透北京7月9日电---中国6月CPI同比增幅跌至"2时代",并创下近两年半低点,PPI同比则连续第四个月为负值.通胀持续下行,为政府放宽货币政策提供更多空间,亦解释了中国央行缘何匆忙在短短一个月内两度降息.
"(通胀)明显回落在意料之中...反映了经济回落的滞後影响以及需求扩张放慢,与整体宏观经济走势基本一致.预计未来一段时间CPI仍会保持回落的态势."中国国际经济交流中心研究员张永军表示.
他并称,考虑到水电等资源性产品的提价正在逐步进行,对CPI和PPI都会有一定影响,预计CPI下行的幅度可能不会这麽快.
中国国家统计局稍早公布,6月居民消费价格指数(CPI)同比增长2.2%,为自2010年1月以来最低,且低於路透调查中值2.3%;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,降幅超出市场预期的下滑1.9%,并创下31个月最低水准.
同期,CPI环比下滑幅度达0.6%,是上月环比降幅0.3%的两倍;PPI环比亦下滑0.7%,上月降幅0.4%.
"CPI同比增速回落,通胀压力明显缓解.我们预计三季度CPI在2%左右低位徘徊,全年CPI可以控制在3%以下,"交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟称.
他预计,在货币政策方面,若经济继续下行,不排除还会降息一次,但主要还是以数量型工具为主,从外汇占款情况看,调整存款准备金率的空间还比较大,预计今年还有1-3次,每次0.5个百分点的下调.
为了提振经济增长,中国央行今年以来已经两度降息、并两度下调存准.国务院总理温家宝周末表示,当前中国经济运行总体平稳,但下行压力仍然较大,要进一步加大预调微调力度.
而上周四晚间中国央行宣布再度降息,为短短一个月时间内第二次下调利率,出乎市场意料同时,亦引发对经济表现恐糟于政府预期的揣测.同日,欧洲央行(ECB)亦宣布降息,英国央行则决定扩大资产购买规模.
不过全国人大财经委副主任贺铿日前在接收路透专访时指出,经济减速在意料之中,今年"保八"应无大碍,政策调控不必操之过急,并坦言央行一个月内连续两次的降息作用有限.
统计局数据并显示,6月CPI中的食品价格同比上涨3.8%,较上月高达11.7%的涨幅大为下降;同期非食品价格同比上涨了1.4%,亦较上期2.9%涨幅减半.
中国国家统计局定於本周五(13日)公布二季度GDP以及6月工业、投资和消费等数据.
路透综合21家机构预测中值结果显示,二季度国内生产总值(GDP)同比增幅料连续第六个季度回落,并降至2009年一季度以来最低的7.6%,仅稍高於年初中国政府制定的7.5%全年增长目标.(完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
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