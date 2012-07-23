中国6月伊朗原油进口创11个月高位

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京7月23日电---尽管西方制裁伊朗石油船货,但中国6月从伊朗进口的原油升至近一年最高.
中国国有石油公司在解决2012年年度供应争论之後,自4月起恢复从伊朗进口.
海关总署数据显示,中国6月从伊朗进口近260万吨原油,合日均约632,618桶,较5月的日均521,936桶高出21%.
与2011年6月相比,上个月进口数据减少了2%,但却是去年7月以来最高的进口数据,当时日均进口647,000吨.
1-6月每日进口429,873桶,较上年同期低20.5%,主要因第一季进口锐减.
因西方制裁,2月以来的这四个月,伊朗原油总出口已经萎缩了一半.
7月1日欧盟制裁生效,该制裁禁止保险公司承保伊朗原油船货.(完)
--编译 田建华;审校 艾茂林
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