中国6月伊朗原油进口创11个月高位

路透北京7月23日电---尽管西方制裁伊朗石油船货,但中国6月从伊朗进口的原油升至近一年最高.

中国国有石油公司在解决2012年年度供应争论之後,自4月起恢复从伊朗进口.

海关总署数据显示,中国6月从伊朗进口近260万吨原油,合日均约632,618桶,较5月的日均521,936桶高出21%.

与2011年6月相比,上个月进口数据减少了2%,但却是去年7月以来最高的进口数据,当时日均进口647,000吨.

1-6月每日进口429,873桶,较上年同期低20.5%,主要因第一季进口锐减.

因西方制裁,2月以来的这四个月,伊朗原油总出口已经萎缩了一半.

7月1日欧盟制裁生效,该制裁禁止保险公司承保伊朗原油船货.(完)

--编译 田建华;审校 艾茂林

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