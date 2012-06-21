中国6月银行新增贷款或达万亿元

路透上海6月21日电---《中国证券报》周四援引消息人士称,6月前15日,工行(601398.SS)等四大银行新增贷款为250亿元人民币.但鉴於季末往往是突击放贷关键时点,市场人士预计,6月银行新增贷款将达9,000亿元到1万亿元.

报导引述业内人士表示,今年以来各月月内新增信贷呈现"前低後高"走势,月末商业银行的信贷投放激增.一般每月贷款的一半以上集中於後10天甚至最後五天投放.

"为实现稳增长,银行会逐步加大对实体经济的支持力度."接近监管层的人士称.

此前有消息称,6月初,银监会要求商业银行加大信贷投放力度,尤其是对"铁(路)公(路)基(础设施)"和保障房等领域的信贷支持.

中国四大国有银行包括工商银行(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS).

报导引述分析人士认为,按全年新增信贷8万亿元及3:3:2:2的季度投放节奏,二季度将新增近2.4万亿元.而4月新增贷款6,818亿元,5月增至7,932亿元,按二季度2.4万亿目标,6月新增贷款规模近1万亿元.

业内人士并称,5月以来,在"稳增长"政策背景下,一批重大项目审批提速对信贷需求带动作用将进一步显现,这部分贷款将在6、7月逐渐释放,信贷增速有望缓步回升.

此外,报导还表示,目前监管层要求商业银行全面恢复对省级融资平台的信贷支持,防止出现较大流动性风险.交通银行首席经济学家连平认为,支持方式可能包括允许银行向那些能够创造充裕现金流的项目发放新的贷款.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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