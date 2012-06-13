中国否认向朝鲜出口导弹运载车

路透北京6月13日电---中国外交部周三否认中国企业向朝鲜出口禁运品。此前有日本媒体报道称，中国违反联合国安理会决议，向朝鲜出口大型导弹发射运载车辆。

《朝日新闻》(Asahi Shimbun)援引日本政府消息人士的话报道称，一家中国企业去年8月向朝鲜出口了四辆大型导弹发射运载车辆。

关於中国向朝鲜出售禁运军事用品的担忧在4月浮现，当时一辆现代化导弹运载车出现在朝鲜庆祝金日成诞辰的阅兵仪式上，一些西方军事专家认为该车辆可能由中国设计制造。

中国外交部发言人刘为民在例行记者会上表示：“中方企业没有出口安理会相关决议和中国法律法规所禁止的物项。”

《朝日新闻》的报道给出了关於车辆运输的细节，包括运载所用货船的名称和日期。美国、日本和韩国的卫星获得了该信息。

当被反对党议员问及此事时，日本外相玄叶光一郎不愿证实该报道的准确性，仅称这是情报工作。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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