中国流动性和供给压力影响低等级信用债估值--中信证券

路透北京8月7日电---中信证券最新发布的利率产品周报认为，中国资金面相对偏紧、经济企稳预期趋於上升，但对於准备金率下调的预期和对於踏空的担忧，使得短融和中票仍将保持震荡调整的走势，但流动性态势和供给压力可能对低等级信用债收益率带来更大的压力。

而随着收益率走高後的城投债的投资价值可能将逐步提升，对於配置型投资者来说，可以挑选相对3年以内优质的品种逐步建仓。

**短融中票保持震荡调整**

自6月以来偏紧的流动性、期限短且力度不够的逆回购操作使得短端市场明显调整，而迟迟未降的准备金率也持续考验着市场的耐心，当前3.5%左右的7天回购利率并不足以推动短融市场的走强，仍然需要关注准备金率政策的变动；

由於目前正值7月份数据公布的时间窗口，准备金率政策的下调仍然值得期待，但是预期屡次落空的背景下，短融收益率的下行需要等待政策的实际出台，在此之前，可能仍将保持震荡调整的走势。

中票市场同样纠结于政策放松预期和现实之间的差异，准备金率政策、信贷政策等因素的不确定性使得市场收益率走势难以有明确的方向，虽然资金面相对偏紧、经济企稳预期趋於上升，但对於准备金率下调的预期和对於踏空的担忧也使得收益率缺乏大幅上行的动力；

对於未来趋势，近期即将公布的经济数据可能仍将刺激市场对於准备金率下调的预期，但是经历了6-7月之後，只有准备金率的实际下调，才可能带来收益率的下行，同时需要关注的是，由於对信贷政策放松和经济企稳的预期又起，而且欧美国家的定量宽松政策预期同样有所回升。

因此除非再次出现4月份的超预期经济下滑，否则收益率很难突破5月末的低点，收益率可能同样仍将呈震荡调整的走势。

**收益率上调後的城投债有投资价值**

与交易所市场低等级产业债因对信用风险的担忧而大幅下跌不同。对於城投债来说，一方面，近期市场从信贷、城投债等方面均有放松城投企业融资限制的传闻，有利於缓解城投的资金压力。

另一方面，相对於产业类企业，地方政府救助城投企业的概率相对更高，这有利於稳定城投债的信用资质。

因此目前来看，城投债市场的主导因素可能更多是资金面波动的影响和供给冲高可能带来的压力，随着市场的调整和收益率的走高，城投债的投资价值可能将逐步提升，对於配置型投资者来说，可以挑选相对3年以内优质的品种逐步建仓。

**个券点金**

上周共有42只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1071.58亿元。

短融中我们推荐12神华SCP003、12长电CP003、12中海运SCP001、12中铝SCP003、12国药一致CP001、12国投新集CP002、12江苏有线CP001和12京纺控CP001；

中票中我们推荐12电网MTN1、12中石油MTN3、12鞍钢MTN1、12中条山MTN1、12徐家汇MTN1和12镇城建MTN2；

私募票据中可以考虑12甘国投PPN001、12南方水泥PPN001、12闽交运PPN001；企业债和公司债中可以考虑12铁道债和12中海债。(完)

--整理 钟华; 审校 张喜良

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