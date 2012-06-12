中国5月数据初见回升迹象 债市阶段性震荡筑底--中信证券

路透北京6月12日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)(6030.HK)最新利率市场周报认为，中国5月份经济数据初见回升但还不稳固，而海外形势存在显着恶化的可能性，准备金率和基准利率还可能进一步下调，因此，仍维持利率产品收益率将阶段性震荡筑底的判断。

在本次降息政策靴子落地後，交易型机构普遍存在获利了结的心态。建议交易型机构控制仓位，及时获利了结，锁定收益。等待海外形势继续恶化时再择机介入。

**5月经济数据初见回升**

5月份经济增速小幅回升。5月份工业增加值同比回升至9.6%，季调後环比折年率在9%左右，同比和环比增速仍都处於偏低的水平。後续政策有必要进一步放松以促进内需的增长，其中基建投资能否启动是经济增长能否持续回升的关键。

进出口增速超预期上升。5月份进口和出口同比都大幅超预期上行，季调後出口和进口环比折年率为113%和421%，与4月份相比有显着回升。

出口增速的回升表明外需仍未显着恶化，未来出口增速有望基本保持平稳。而5月份进口环比的大幅上升可能预示着6月份内需的增长将有较明显的回升。这一可能性值得关注。

**市场研判**

短期内，在通胀下行趋势较为明朗的情况下，对国内经济增长预期的变化以及海外风险情绪的转变仍是决定近期债市的两大主要因素。

1、从国内增长来看，5月份数据表明经济增长基本企稳，但增速仍然偏低，後续增长的回升仍需要宽松政策的支持。

在4月份数据公布後，调控当局意识到经济增长显着下滑，政策放松的力度开始加大，在近期宽松的货币和财政政策陆续出台後，经济增长企稳回升的概率增大。然而，政策的放松到经济的回升存在一定的时滞，市场确认经济回升可能需要两个月以上的数据支持。

2、从海外来看，尽管救市政策在持续推进，市场情绪也有所稳定，但希腊局势仍不明朗，短期内退出欧元区的可能性仍然存在。此外，美国在本月是否能够推出新一轮量化宽松政策也需要进一步确认。

总之，在国内经济企稳回升不稳固，海外形势存在显着恶化的可能性，同时准备金率和基准利率都有进一步下调的可能性的大背景下，短期内利率产品收益率缺乏大幅上行的基础。

然而，目前的收益率已经隐含了2-3次的降息预期。另外，此次降息对银行资金成本的影响较小，因此对利率产品的利好有限。

总体上，我们仍维持收益率将阶段性震荡筑底的判断。在政策靴子落地後，交易型机构普遍存在获利了结的心态。因此建议交易型机构控制仓位，及时获利了结，锁定收益。等待海外形势继续恶化时再择机介入。(完)

--整理 钟华; 审校 乔艳红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。