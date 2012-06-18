中国5月房价续降销售回暖 降息利好难造“量价齐升”

* 5月房价续降,但销售回暖

* 房价上涨预期升温

* 中央三令五申房地产调控不放松

* 未来房价深调不可能,但反弹空间亦有限

* 开发商料以"保量"为主,不敢贸然涨价

作者 宿泱韫

路透北京6月18日电---中国房地产调控继续显效,5月房价连续第三个月同比下跌.但同时受政策放松预期和地方政府微调影响,房价上涨预期升温,带动销售显现回暖迹象.

不过在中国政府三令五申调控不放松、限购政策依然持续之际,业内人士认为,楼市修正将继续,未来房价深调不可能,但反弹空间亦有限,开发商料仍以"保量"为主,不敢贸然涨价.

"总体氛围已经让市场的预期开始转向,比如前期压抑的首套自住购房需求,包括一些改善性住房需求,现在在慢慢释放,配合开发商以价换量,"易居中国研究总监回建强指出.

但他也表示,在限购这一行政控制手段没有放松前,房价应该不会有大幅反弹的基础.

国家统计局稍早公布,5月70个大中城市新建商品住宅价格同比下降的城市增至55个,环比下降的城市仍为43个.据路透测算,70个大中城市新建住宅销售价格同比降幅扩大至1.5%,为路透去年初开始测算该加权指数以来连续第三月出现下跌;环比降幅则有所收窄至0.1%,为连续第八个月下跌.

某大型央企驻深圳房地产业务销售总监指出,今年上半年多数房企的销售业绩均不尽人意,对於上市公司而言,首要的任务是保证销量、再论利润.除非房地产市场明显向好,限购政策松动,开发商才敢涨价.

"开发商更在乎成交金额的增长,尤其在上半年成交额不大的情况下,下半年不敢贸然涨价,怕影响到成交量.最要紧的是完成任务,销售额冲上去再说,"他说.深圳5月新建住宅销售价格同比降幅扩大至2.3%,为连续第四个月下降.

投资银行摩根大通最新研究报告称,在5月全国房价续降背景下,预测中国的房地产紧缩调控政策不会放松,并维持今年全国房价下降5%-10%,部分一线城市降幅可达15%-20%.

中国上证地产类指数.SSEP年初以来却震荡走高,周一收高0.46%报3,474点,接近年内高点3,531点,较1月初低点2,623点已经涨逾30%.

欲浏览中国房地产价格走势图表,点选链接(link.reuters.com/pek96s)

**房价上涨预期升温,销量回暖**

中国央行6月初宣布三年半来首次降息,虽然对房地产没有直接提振作用,但随着信贷放松、全社会资金成本下降,无疑将间接利好楼市.对房企和购房者来说,均是个激励.

此外,虽然中国一再强调楼市调控不动摇,但地方政府受制於土地财政,早已开始频频试探中央底线,政策在不断微调.种种因素作用下,房价上涨预期在升温,部分刚需积极入市,带来了销量的回暖.

国信证券房地产分析师方焱认为,今年以来差别化房地产政策、地方微调以及降息等,对购房人的消费心理影响有集中释放的过程.5月下旬开始不少楼盘销售状况转好,6月部分地区甚至出现所谓的"日光盘".

"消费者预期房价跌不下去了,也刺激一部分左右摇摆的人提前入市,导致近期出现一些价量齐升的情况,"他说.

高华证券在研报中称,截至2012年6月10日,中国已公布数据的35个城市的6月份交易量周平均值较5月和2011年均值分别高出4%和36%.

北京的杨小姐已经花了大半年时间在北京西南二环看二手房,而"无奈"是她此刻心境的最好描述."去年年底房价最低,5,6月有降息风声後,价格开始上升了,现在每平米已经比去年年底平均涨了两三千.而且二手房源很少,"她计划等7月公积金利率调整後再作决断.

据中原地产统计,去年下半年来,先後有北京、上海、杭州、长春、芜湖、沈阳等近40个城市出台政策微调,内容涉及限购政策、土地出让、普通住宅标准、税收优惠以及购房补贴等,个别城市的微调因触及楼市限购政策底线而被叫停.

前述央企销售总监称,5月未见新调控政策出台,成交量已有放大,而降息之後,深圳中高档住宅新盘成交量更是明显反弹.

不过,中央房地产调控的基调并未有改变.在降息後,包括住建部、央行等部委多次释出房地产不会放松的信号.人民日报周一援引住建部有关人士重申,房地产调控要进一步巩固成果,严格执行差别化住房信贷、税收政策和住房限购等措施.

**房价无大幅反弹可能**

尽管有部分房价回升的苗头,但行业人士普遍认为,个别上涨尚无成为房价整体上升的燎原之火.

"房价要深调不可能,但马上反弹也不符合中央政府的目标,可能比较胶着.中央的目标是保持房价稳定,若下一步房价反弹,政策放松的力度可能就降低了."国信证券的方焱表示.

国泰君安也在近期研报中称,目前在一线城市部分二手房出现的涨价情况不会快速普及.从草根调研看,二三线城市普遍仍存在高供应下的去化压力,房价难以明显上涨;而一线城市,由於供应量较低、需求更为旺盛,二手房有所上涨(但涨後难以去化),一手房普遍只是略收回优惠幅度.

"从我们和开发商、以及多个代理机构的沟通来看,即便销售较好的项目,开发商涨价的意愿也较小,原因是目前行业状态下,开发商对安全性的诉求远高於与高额利润的追求,并且土地市场的机会远高於两年之前的地王时代,"报告称.

今年5月中国大型房地产商万科(000002.SZ)地产、保利地产(600048.SS)等状况均有好转,万科销售额同比增近19%,保利签约金额同比大增45.4%.

国泰君安预计,今年下半年,尤其是6-10月份,行业高新增供应、高库存的状况将明确持续,一二线城市整体房价普遍上涨的可能性很小.

不过链家地产市场研究部陈雪认为,需求和政策面的变化,促使房价下降空间逐渐变小,目前已经出现涨价苗头."若高成交仍持续,则70大中城市环比指数可能会逐渐回升到100点以上."(完)

(北京沈燕、邵晓忆对本文亦有贡献.)

--审校 乔艳红

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