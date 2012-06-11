中国5月通胀超预期回落 为更多刺激政策腾挪空间--美银美林

路透北京6月11日电---美银美林最新研究报告称,中国5月通胀数据超预期回落,将为更多刺激政策腾挪空间,预计中国将加快项目建设,并将通过降息、下调存准、发行更多公司债以及放松贷款等手段以资金保障.

美银美林报告并指出,5月投资和消费相对平稳,基本符合预期,工业数据则显示经济下滑放慢,加之通胀加速下滑,确认中国经济软着陆无虞.

"但是,只要希腊不退出欧元区,中国推出整体刺激政策的规模将相对有限,估计将略低於国内生产总值(GDP)的1%."报告称.

而居民消费价格指数(CPI)和工业生产者价格(PPI)之间的空间扩大意味着下游制造业领域的收益将得以改善,随着油价下调,下个月CPI将继续下探至2.5%左右,PPI仍将维持负增长.估计CPI和PPI从今年8月开始自低点反弹.

报告称,如果6月经济没有明显反弹,二季度工业平均增速约在9.6%,将比一季度的11.6%降低两个百分点,而由於工业在经济增长中的贡献度约为40%,二季度工业疲弱就意味着二季度GDP将在7.0-7.5%.

美银美林报告仍维持其预测,认为中国二季度经济增长在7.6%,三季度8.0%,四季度8.0%,从而令全年经济增长达到8.0%的水平.

中国5月宏观数据延续了4月的全面颓势,显示经济仍在下行通道.5月CPI同比上涨3.0%,为近两年低点,而PPI跌至30个月低点.前五月投资增速为20.1%,为2003年以来新低;当月工业同比增长9.6%,略高於上月的近三年低点.一向稳定的消费增速降低至13.8%,为2006年8月以来新低.

与此同时,中国5月进出口规模双双创出月度历史新高,出口增长15.3%,进口增12.7%,均远超预期,无疑给黯淡的宏观经济投下一抹亮色.虽然波幅较大的单月数据并不意味着外贸趋势性好转,但至少表明内外需没有想像的那麽悲观,有助缓解对经济下行的忧虑.(完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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