中国5月全社会用电量同比增长5.2%

中国央行副行长称市场利率波动由供求关系决定 国内利率非常稳定
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。
路透北京6月14日电---中国国家能源局周四发布数据称,5月份全社会用电量为4,061亿千瓦时,同比增长5.2%;1-5月累计用电量19,618亿千瓦时,同比增长5.8%.
能源局数据显示,1-5月份第二产业共用电14,426亿千瓦时,同比增长了3.8%.同期增长最快的是第三产业用电量的12.4%,其中城乡居民生活用电同比增长了14.2%.
能源局发布的数据略高於与该局官员此前透露的数字.能源局电力司副司长郝卫平周三称,5月份全社会用电量为4,051亿千瓦时.按此计算,同比增长4.8%,增速虽略高於上月,但仍为近年的较低水平.
能源局数据并显示,1-5月全国发电设备累计平均利用小时为1,853小时,同比减少71小时.其中水电设备1,063小时,减少8小时;火电设备2,097小时,减少73小时.
期间全国电源新增生产能力(正式投产)1,831万千瓦,其中水电294万千瓦,火电1,228万千瓦.
中国2011年全社会用电量累计达46,928亿千瓦时,同比增长11.7%;2010年增幅为14.56%.均高於过去两年9.2%和10.4%的国内生产总值(GDP)增速.
此前,中国电力企业联合会预计,与经济大势平稳回升相对应,今年後三季度电力消费需求也将稳步增加,但增速将比2011年有所回落.预计上半年全社会用电量为2.41万亿-2.45万亿千瓦时,同比增长8%左右;全年5.09万亿-5.19万亿千瓦时,同比增长9.5%左右.
用电量增速历史数据:
时间 5月 4月 3月 1-2月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
增速% 5.2 3.7 7 6.7 22.9 -6.56 12.9 9.91 11.35 12.2 9.1 11.8 13 10.8 (完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
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