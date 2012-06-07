中国货币政策预期向宽 但降息短期难再现

2011年3月22日在北京拍到的一百元人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

* 年内二次降准後公开市场累计净回笼近2,000亿

* 为缓和资金紧张,本周转为小幅净投放

* 月内再降准的可能性有限

* 降息是大方向但短期难现,最早或在三季度

作者 李宏薇

路透上海6月7日电---为避免过度挤压资金市场,中国央行公开市场结束连续三周的净回笼,本周转为小额净投放.5月二次降准以来,公开市场累计净回收资金已接近是次降准释放资金的一半,达1,970亿元人民币.

业内人士认为,中国经济下行趋势一时难转,货币政策预期仍偏宽松.不过在流动性情况整体尚好,而且通胀压力未明显减轻的背景下,降准及降息等政策短期或难出台,尤其是备受关注的降息,最早时点可能要落在三季度.

央行本周公开市场央票继续停发,仍仅进行了正回购操作,且中标利率均持稳.其中周二进行的300亿元28天期正回购,中标利率2.80%;今日进行的200亿元91天正回购,中标利率3.14%.

南京银行(601009.SS)金融市场部研究员黄艳红认为,本周公开市场操作力度减弱,应是央行考虑货币市场回购利率升势而为,通过公开市场灵活调节市场流动性的总体意图未变.

至于进一步的货币政策放宽,她表示,"降存准应该不会马上兑现,毕竟资金面(总体)还是比较宽松的."

受可转债发行及月初例行准备金补缴因素影响,银行间市场七天期回购加权利率已从上周末不到2.2%,涨至今日的近2.7%水平,但仍明显低於5月同期3.5%-4%的主要区间.

北京一大型券商分析师也认为,与5月相比,6月公开市场到期规模有所增加,加之此前降准的累积效应仍在,央行通过降低公开市场回笼力度也可以维持资金面适度宽松,就流动性需求方面,频繁降准的必要性并不大.

中国央行从5月18日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.业内人士估算,是次降准料释放流动性4,500亿元左右.

不过民生银行(600016.SS)(1988.HK)金融市场部首席经济学家李志强指出,与公开市场侧重调节短期流动性不同,降准和降息更多的是体现或顺应经济、政策的大方向.如果外汇占款形势不好,"仍不排除(短期内)继续下调存准的可能."

**降息或在三季度首现**

中国4月意外明显走恶的经济数据,以及海外经济环境的动荡不安,增强市场降息预期.但随着若干重大投资项目的启动,以及5月新增信贷有望回暖等,对价格工具的使用,央行暂时更可能"按兵不动,观望为主",降息最早有望在三季度出现.

官方媒体中国证券报周三刊登社评指出,中国CPI涨幅回落,通胀压力已大为缓解;PPI持续负增长,透露出至少部分领域存在通缩风险.因此,为避免经济增长波动幅度过大,当前有必要适时降息提振信心.

李志强认为,CPI回落虽为降息提供了政策空间,但因降幅有限,通胀压力仍不能完全释放.因此"按现在情况,三季度(降息)比较有可能性."

近日市场关於5月信贷可能回暖的传言颇多.机构预测值从7,000亿至8,000亿不等.接受路透调查的约23家机构预测中值显示,中国5月广义货币供应量(M2)和人民币贷款余额同比增速预计均较上月略升,新增人民币贷款则在上月基础上继续有所增长,但幅度有限,约为7,200亿元.

另外,5月下旬以来,得益於存款准备金率下调,以及财政存款缴存压力减弱,货币市场资金利率明显回落.但公开市场的正回购操作在需求回升的情况下,中标利率却没有任何变化.

华南一银行交易员称,在公开市场正回购操作上,央行对利率和规模仍有很强的调控能力.中标利率的持坚,或者暗示央行并不想在价格政策方面,令市场徒生波澜,而是想有一个相对稳定的预期.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 300

(周四) 200

央票到期 20

正回购到期 500

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净投放 20(完)

--审校 林高丽

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