中国货币政策预期向宽 但降息短期难再现

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
* 年内二次降准後公开市场累计净回笼近2,000亿
* 为缓和资金紧张,本周转为小幅净投放
* 月内再降准的可能性有限
* 降息是大方向但短期难现,最早或在三季度
作者 李宏薇
路透上海6月7日电---为避免过度挤压资金市场,中国央行公开市场结束连续三周的净回笼,本周转为小额净投放.5月二次降准以来,公开市场累计净回收资金已接近是次降准释放资金的一半,达1,970亿元人民币.
业内人士认为,中国经济下行趋势一时难转,货币政策预期仍偏宽松.不过在流动性情况整体尚好,而且通胀压力未明显减轻的背景下,降准及降息等政策短期或难出台,尤其是备受关注的降息,最早时点可能要落在三季度.
央行本周公开市场央票继续停发,仍仅进行了正回购操作,且中标利率均持稳.其中周二进行的300亿元28天期正回购,中标利率2.80%;今日进行的200亿元91天正回购,中标利率3.14%.
南京银行(601009.SS)金融市场部研究员黄艳红认为,本周公开市场操作力度减弱,应是央行考虑货币市场回购利率升势而为,通过公开市场灵活调节市场流动性的总体意图未变.
至于进一步的货币政策放宽,她表示,"降存准应该不会马上兑现,毕竟资金面(总体)还是比较宽松的."
受可转债发行及月初例行准备金补缴因素影响,银行间市场七天期回购加权利率已从上周末不到2.2%,涨至今日的近2.7%水平,但仍明显低於5月同期3.5%-4%的主要区间.
北京一大型券商分析师也认为,与5月相比,6月公开市场到期规模有所增加,加之此前降准的累积效应仍在,央行通过降低公开市场回笼力度也可以维持资金面适度宽松,就流动性需求方面,频繁降准的必要性并不大.
中国央行从5月18日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.业内人士估算,是次降准料释放流动性4,500亿元左右.
不过民生银行(600016.SS)(1988.HK)金融市场部首席经济学家李志强指出,与公开市场侧重调节短期流动性不同,降准和降息更多的是体现或顺应经济、政策的大方向.如果外汇占款形势不好,"仍不排除(短期内)继续下调存准的可能."
**降息或在三季度首现**
中国4月意外明显走恶的经济数据,以及海外经济环境的动荡不安,增强市场降息预期.但随着若干重大投资项目的启动,以及5月新增信贷有望回暖等,对价格工具的使用,央行暂时更可能"按兵不动,观望为主",降息最早有望在三季度出现.
官方媒体中国证券报周三刊登社评指出,中国CPI涨幅回落,通胀压力已大为缓解;PPI持续负增长,透露出至少部分领域存在通缩风险.因此,为避免经济增长波动幅度过大,当前有必要适时降息提振信心.
李志强认为,CPI回落虽为降息提供了政策空间,但因降幅有限,通胀压力仍不能完全释放.因此"按现在情况,三季度(降息)比较有可能性."
近日市场关於5月信贷可能回暖的传言颇多.机构预测值从7,000亿至8,000亿不等.接受路透调查的约23家机构预测中值显示,中国5月广义货币供应量(M2)和人民币贷款余额同比增速预计均较上月略升,新增人民币贷款则在上月基础上继续有所增长,但幅度有限,约为7,200亿元.
另外,5月下旬以来,得益於存款准备金率下调,以及财政存款缴存压力减弱,货币市场资金利率明显回落.但公开市场的正回购操作在需求回升的情况下,中标利率却没有任何变化.
华南一银行交易员称,在公开市场正回购操作上,央行对利率和规模仍有很强的调控能力.中标利率的持坚,或者暗示央行并不想在价格政策方面,令市场徒生波澜,而是想有一个相对稳定的预期.
此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) --
(周四) --
正回购 (周二) 300
(周四) 200
央票到期 20
正回购到期 500
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净投放 20(完)
--审校 林高丽
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