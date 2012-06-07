中国或於本周六下调成品油价--息旺能源

路透北京6月7日电---行业资讯机构息旺能源(C1)周四称,预计中国将在周六(9日)凌晨下调成品油零售价,按公式推算降幅在620元人民币/吨,折合汽油0.45元/升,柴油0.52元/升.

经测算,这一降幅约为6-7%,而这一降幅亦将成为自2009年以来成品油调降价格幅度最大的一次.

刊登在息旺能源网站(www.icis-china.com)上的消息称,"有关部门此次调价将严格执行22日计价期."

中国上一次调降成品油价是在5月10日,当时将汽、柴油价格每吨分别降低330元和310元,是中国今年以来第三次调整成品油价格,亦为去年10月以来首次下调成品油价.

中国政府参照的三地原油价格跌幅在上月末就已经超过规定的临界点.而近日中国最大石油及天然气生产商--中石油(0857.HK)(601857.SS)已经率先下调汽柴油大区调拨价各100元/吨,似为成品油降价奏响了前奏.

受欧债危机拖累以及全球经济增长疲弱,伦敦布兰特原油期货价格上周五已经跌破每桶100美元,为自去年10月以来首次,较其3月高点已经下滑逾20%.

按照2008年底中国公布的调价机制,如果国际油价(迪拜、布伦特以及辛塔三地)22日的加权平均价格上升或下跌达到4%时,将考虑调整油价,当然也会考虑其他因素包括通胀,成品油的供求关系等.但中国政府未披露具体的计算方法和各地油价的权重等.(完)

--发稿 李文科;审校 乔艳红

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