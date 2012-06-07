今年第一季中国对外投资214亿美元

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京6月7日电---周四公布的一项研究显示,在经历了去年的停滞後,今年第一季中国对外投资增至214亿美元,而政府支持的买家最为追捧的是资源类项目和南美项目.
3月,中国第二大油气生产商中石化以48亿美元收购Petrogal Brazil 30%的股权,创下当季单笔投资之最,同时也显露出中国越来越明显的倾向於收购少数股份的趋势.
专注于中国对外投资的私募股权基金A Capital撰写的一份报告称:"少数股份交易占到总交易金额的绝大部分(78%)."A Capital还编制追踪中国对外直接投资的季度指数.
"收购少数股份越看越被看作是获得高质量资产的一种方式,因为不这样的话就买不到,或不对中国投资者开放,"报告称.
A Capital研究显示,国企占第一季所有交易额的98%.
中国民企第一季在海外投资的角色大减,交易数量为42%,而去年同期为47%.
民企活动基本是小额交易.交易额仅为今年第一季总额的2%.
**未达目标**
目前中国的交易情况远低於到2015年海外投资达到5,600亿美元的目标.
A Capital公布跟踪中国海外投资指数A Capital Dragon Index第一季较去年全年上升2%至2,056点.仍低於2010年纪录高位的2,069.2011年该指数出现2003年以来首次降低,下滑2.6%至2,015点.
A Capital数据显示,海外直接投资目前相当於外资直接投资的74%,为历史高位.2005年该比例为20%,政府目标是到2015年达到100%.
商务部数据显示,2011年中国吸引外来投资是中国海外投资601亿美元的近两倍.去年近半数中国试图进军海外的行动归于失败.(完)
--编译 王洋/石冠兰; 审校 张明钧
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