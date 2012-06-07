今年第一季中国对外投资214亿美元

路透北京6月7日电---周四公布的一项研究显示,在经历了去年的停滞後,今年第一季中国对外投资增至214亿美元,而政府支持的买家最为追捧的是资源类项目和南美项目.

3月,中国第二大油气生产商中石化以48亿美元收购Petrogal Brazil 30%的股权,创下当季单笔投资之最,同时也显露出中国越来越明显的倾向於收购少数股份的趋势.

专注于中国对外投资的私募股权基金A Capital撰写的一份报告称:"少数股份交易占到总交易金额的绝大部分(78%)."A Capital还编制追踪中国对外直接投资的季度指数.

"收购少数股份越看越被看作是获得高质量资产的一种方式,因为不这样的话就买不到,或不对中国投资者开放,"报告称.

A Capital研究显示,国企占第一季所有交易额的98%.

中国民企第一季在海外投资的角色大减,交易数量为42%,而去年同期为47%.

民企活动基本是小额交易.交易额仅为今年第一季总额的2%.

**未达目标**

目前中国的交易情况远低於到2015年海外投资达到5,600亿美元的目标.

A Capital公布跟踪中国海外投资指数A Capital Dragon Index第一季较去年全年上升2%至2,056点.仍低於2010年纪录高位的2,069.2011年该指数出现2003年以来首次降低,下滑2.6%至2,015点.

A Capital数据显示,海外直接投资目前相当於外资直接投资的74%,为历史高位.2005年该比例为20%,政府目标是到2015年达到100%.

商务部数据显示,2011年中国吸引外来投资是中国海外投资601亿美元的近两倍.去年近半数中国试图进军海外的行动归于失败.(完)

--编译 王洋/石冠兰; 审校 张明钧

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