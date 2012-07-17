中国官媒称外部干涉叙利亚是大国谋求私利的“幌子”

路透北京7月17日电---《人民日报》周二发表文章称，不论意图多好，也不能任由外部干涉实现叙利亚的政权更迭。联合国安理会周三将对西方国家支持的一项涉叙决议草案进行投票，或对叙利亚实施制裁。

该决议草案由英国、美国、法国和德国提出，若获通过，将使联合国在叙利亚的观察团任期延长45天，还将引入《联合国宪章》第七章执行国际特使安南的和平计划。

《联合国宪章》第七章赋予安理会授权进行从外交和经济制裁到军事干预等各种行动的权利。美国官员曾表示，他们在商讨针对叙利亚的制裁措施，而非军事干预。

虽然中国尚未明确表示周三表决决议草案时会如何投票，但《人民日报》文章暗示中国或许不会投赞成票。

“外部干涉实现政权更迭、强力阻止人道主义灾难，听上去充满正义感和责任担当，”文章写道。

“但政权更迭後十余年无法停息的袭击和爆炸就不是人道主义灾难了吗？”文章反问道，这似乎暗指伊拉克。

“新世纪以来的几场战争一再证明，‘推行民主’、‘人道主义’不过是外部大国谋求私利的幌子，”文章称。

文章还称，利比亚就是外部干涉结果的“前车之鉴”。

“当一些人将直接参战的北约誉为翻过‘卡扎菲时代’一页的‘功臣’时，是否想到被战火带走的数万名利比亚无辜民众？”

“没有任何国际条约赋予某一外国领导人让别国领导人下台、上台的权力。”

文章作者署名钟声，经常在《人民日报》发表对外政策事务的观点。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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