中国央行宣布本周五起降息

路透6月7日电

*中国央行宣布将自周五（8日）起将基准一年期存贷款利率下调0.25个百分点

*中国央行宣布自周五起将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍

*中国央行称自周五起将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍

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