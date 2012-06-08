中国央行意外降息让人担心5月经济数据或许不佳

记者 Nick Edwards

路透北京6月8日电---如果真像某些经济学家担心的那样,中国的降息暗示会有一些糟糕的经济数据即将出炉,那麽全球对此的欢呼声可能逐渐归于沉寂.

中国周四意外宣布降息,令人愈发冀望信贷成本降低可帮助应对经济成长疲弱.全球股市亦受到鼓舞,确信主要经济体正在加紧经济刺激举措.

但这回中国人民银行自2008年末全球金融危机爆发以来的首次降息,也不禁让人对本周末将要公布的一大批5月中国数据感到惴惴不安.

本周稍早公布的路透调查结果显示,中国的经济形势在经历了4月的意外疲弱之後,5月可能显现持稳迹象.现在,一些分析师担心这些预期可能有问题.

"忧虑在於,周末即将公布中国工业增加值和居民消费价格指数(CPI),(降息)也许是在暗示,他们知道有数据疲弱之类的事情."Lloyds Bank驻伦敦外汇分析师Adrian Schmidt说.

按中国标准来说前景已属严峻.

分析师在5月一次路透指标调查中认为,中国今年第二季可能录得三年最疲弱增速,料为7.9%.这也将标志着连续第六个季度增速下滑.

他们预计今年全年经济增速为8.2%,虽说这样的增幅会让工业国家羡慕不已,但却是中国自1999年以来的最低增速.

周四亚洲市场盘後,中国人民银行将基准一年期存贷款利率下调0.25个百分点,调整後一年期贷款利率为6.31%,一年期存款利率为3.25%.

削减借款成本有助於近期提振经济,央行并赋予商业银行额外灵活性来设定具竞争性的存贷款利率.

央行同时宣布,自6月8日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.

此前中国不允许商业银行对存款给出高於央行设定的基准利率.

欲浏览中国经济情况,请点选:(link.reuters.com/fut96s)

根据路透在本周稍早时的调查,分析师预估5月固定资产投资及工业增加值数据料将显示稳定的迹象.

"持平不是让人最满意的情况,"调研机构IHS Global Insight资深中国经济分析师Ren Xianfang在官方宣布降息之前表示."不过持平总比变差来得好."

路透调查预估,5月工业增加值料将较上年同期上升9.9%,从4月的34个月低位9.3%逐渐回温.

今年1-5月的固定资产投资较上年同期增速料停留在10年来最慢的20.0%,与1-4月的成长20.2%相差无几.

**领导层关键年**

此次降息决定之前,中国总理温家宝甫於5月23日的国务院常务会议中宣布一项加快关键投资项目的计划.

周四之前,决策官员小心翼翼地不让政策太过放松,并曾提及以"微调"政策来支持成长.

中国现在仍在解决2008年末全球金融危机期间推出的4万亿元人民币(6,350亿美元)刺激方案的後遗症.

上次刺激方案引发楼市的疯狂投机,地方政府债务飙升至10.7万亿(兆)元,通胀率也在2011年7月蹿升至三年来最高.

"中国逐渐意识到,必须刺激经济保持增长,"Rosenblatt Securities驻纽约的执行董事Gordon Charlop表示.

"中国必须未雨绸缪,确保不会遇到我们过去和现在正面临的问题,以及欧洲眼下的问题."

北京希望在年底前10年一次的领导层换届之前,经济增长受到有力支撑.

但政府也担心可能会引发新一轮的物价上涨,给社会稳定带来风险.

高通胀率以往是中国政治紧张的前兆,政府对此也不惜余力希望避免,而且今年的领导层换届已经被薄熙来和其妻涉嫌杀人事件搞得错综复杂.

FXPro驻伦敦首席策略师Michael Derks表示,降息"反映出北京方面对通胀回落的信心增强".

5月CPI预计较上年同期增长3.2%,低於4月的3.4%,完全低於今年4%的官方通胀目标水平.

5月出口增长预计也会小幅回暖,普遍预测为增长6.8%,远高於4月的增长4.9%,但仍远低於全年增长10%的目标.

分析师预计5月进口较上年同期增长5%,较4月0.3%的增幅大为改观,但也低於10%的增长目标.这表明国内外需求仍然脆弱.(完)

--编译 郑茵/李婷仪/石冠兰/李春喜;审校 艾茂林

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