中国央行若失“经理”国库之职 货币政策操作将受冲击

* 预算法修正草案删除央行"经理国库"之职

* 国库现金余额变化会影响货币供应量

* 货币政策操作可能陷入不得不对冲国库资金波动的尴尬

* 国库现金管理:除定存外,还可赎回国债或进行国债逆回购

作者 钟华

路透北京7月31日电---全球经济风雨飘摇之际,各国央行在稳定经济和金融中的作用有所增强,而作为全球第二大经济体的中国,其央行的地位却正面临被削弱的风险.

中国央行"经理国库"之职,在徵求意见的《预算法修正案(草案二次审议稿)》已被删除,未来或将由"代理制"做为其在国库业务中的职能.尽管"经理"和"代理"之间仅一字之差,但将给中国央行货币政策操作带来较大的影响.

这源於中国国库收支及现金余额的变化,会引起央行基础货币和货币供应量的相应变化,需要央行货币政策操作加以对冲.中国今年5月下调存款准备金率0.5个百分点的原因之一就为应对当时的国库收入大量净增加.

尤其是中国国际收支正渐趋平衡,此前国际资本流入作为央行货币创造主渠道的机制,将可能向"由央行公开市场操作和国库资金余额综合调整"转变,央行与财政部的相互沟通、协调,甚至相互约制就更为重要.

而为了提高国库资金提高利用效率,将高达2.76万亿元人民币的库存现金余额逐渐降低至一个合理水平也将是大趋势.但该过程中,国库现金余额具有较高波动性,这需要中国央行公开市场操作室与财政部国库司加强协调和紧密配合.

但中国央行如果不承担"经理国库"之职,简单根据财政部指令操作,则可能失去与财政部的对等协调和紧密配合的基础,导致中国央行货币政策操作从过去十多年的对冲外汇占款,转向未来不得不对冲国库资金波动的尴尬局面.

而这种国库资金管理和货币政策操作所产生的冲突,还可能给市场带来混乱的信号,不宜于正确引导投资者和经济主体的预期,以达成中国宏观调控的目标和效果.

央行数据显示,2010年,与财政收支密切的国库办理收支业务7.62亿笔,收入14.35万亿元,支出13.8万亿元.该支出总额已接近当年社会融资规模.

**国库收支与货币政策**

中国央行经理国库业务之所以重要,在於中国当前每年逾20万亿元的庞大财政收支会引起货币供应量的变化,进而对货币政策操作产生重要的影响.

具体说,中国财政存款不纳入货币供应量的统计范畴.从统计看,预算单位的存款就会在货币供应量中消失,短期内就脱离货币供应量的统计范畴,但随着财政支出又会转化为企业和个人的存款.这一过程会引起货币供应量的变化.

在一个财年中,财政收入并非均速流入国库账户,特别是在收入高峰期和大量发债时,但财政支出则较为均衡.国库收入和支出在数额和时间上的不匹配性,使得政府在央行账上的存款短期波动较大,从而导致基础货币规模相应波动,就需要央行货币政策来加以对冲和熨平.

如果国库净收入,就会带来基础货币增加效应和社会资金供应量乘数减少,进而导致经济放缓或通货紧缩.相反,国库净付出则会导致银行体系出现资金盈余,甚至可能引发经济扩张或通货膨胀.

尤其是中国加入世界贸易组织(WTO)以来经济获得快速发展,以及国库集中收付制度改革减少了各级预算单位的资金节余,使得政府在央行账上的存款余额不断上升,并与货币供应量(比如M1和M2)之比呈波动态势,并成为中国央行掌握基础货币的重要组成部分和货币供应量的重要变量之一.

央行数据显示,今年上半年,中央国库资金余额增加4,817亿元,每月新增一般在-3,000亿到5,000亿元之间,尤其是年末月份波动可上万亿元.如果没有相应对策,必然影响到金融体系的稳健运行.

根据"瓦格拉"法则,财政收支还会随着经济发展而在国民收入中比重上升,而随着中国公共财政的逐步建立和经济发展,财政收支规模占GDP比重也呈上升趋势.也就是说,政府资金对全社会资金总量的影响将会越来越大,对经济的影响也将是动态变化的.因此,货币政策有必要重视财政收支规模变化对货币供应量的影响.

部分发达国家的央行具有制定融资计划的权力,当国库账户出现入不敷出时,央行为政府账户发行债券或通过公开市场出售债券,来筹集资金,以满足政府日常支出的资金需要;当国库资金出现盈余时,及时向商业银行发放贷款或通过公开市场操作购买债券,使国库资金余额的持有成本最小化.

**国库现金管理与货币政策操作**

中国央行经理国库体制一改变,财政部和地方财政部门就有可能享有单方面决定国库现金管理操作金额、次数和时间的权利.如果国库现金管理与货币政策操作存在冲突之时,就可能加大央行货币政策操作的难度,进而会影响宏观政策的正确制定和执行效果.

诚然,中国财政收支的不均衡性以及预算执行数和计划数的偏差,可能带来库存现金闲置,尤其是国库集中收付制度改革後的库存现金余额越来越大,提高库存资金使用效率,施行国库现金管理操作就为一大选择.

中国大量国库资金闲置在中央银行账户上,也会相应减少货币供应量,相对提升货币市场利率,并对国民经济产生一定程度的紧缩作用.

从各国经验看,一些发达国家和新兴国家都设有一个国库库存现金管理的目标余额.资料显示,美国国库库存现金管理的目标余额为50亿-70亿美元,加拿大为20亿-40亿加元,澳大利亚为10亿澳元左右.

总结国际国库现金管理的基本经验是,国库现金管理需要和央行公开市场操作配合密切,且每日国库现金余额要能保持相对稳定,才不会对货币政策造成较大冲击.比较而言,澳大利亚国库现金管理对货币政策影响较大,因为该国政府存款波动较大,需要央行通过公开市场操作来对冲.

如果按照美国国库库存现金管理的目标余额50亿-70亿美元看,这意味着中国有逾2.7万亿元的国库资金似乎可用於现金管理.

中国当前的国库现金管理主要为向商业银行提供定期存款一种方式.实际上,还可以从二级市场买回剩余期限较长的长期债券,进行国债逆回购等,来降低国库现金余额.

中国当前有7.5万亿元的国债托管余额,如果采用滞留在国库的库存现金对国债进行赎回,可有较大操作空间.早在2004年8月,财政部就在银行间债券市场以市场化方式提前了赎回三期凭证式国债,取得较好效果.

就国库现金定存看,该操作在2008年-2009年期间为银行增加信贷投放能力,促进经济恢复发挥了积极作用,但2010年-2011年期间却与同期货币政策操作思路存在不一致之处.

当时,中国通胀水平不断攀升,央行为此连续上调准备金率达5.5个百分点,而同期国库现金定存操作规模却从2009年的3,096亿元增至2011年的4,500亿元.其中,2011年10月进行的国库现金定存六个月期品种中标利率高达6.83%,较中国9.34年平均待偿期的总体国债平均派息率高出逾300个基点(bp).

总体看,国库现金管理总会不同程度地影响到货币供应量和市场利率,而且由於国库现金管理的目标和出发点与货币政策有所不同,因此,需要与央行货币政策部门建立密切的合作机制,才能确保政府各项政策的协调执行.

需要指出的是,中国政策制定者和国库现金管理操作部门还需要清醒认识到,中国当前较高的国库现金余额水平,以及每月数千亿元的波动性,对现金管理操作和货币政策操作都是一大挑战,而中国降低中央国库现金余额需要一个过程,难以一蹴而就.(完)

--审校 屈桂娟

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