全国社保基金称斥资150亿元参与交行A+H股非公开发行

路透上海8月24日电---中国全国社保基金周五称,近日以战略投资者身份投资150亿元人民币参与交通银行(3328.HK)(601328.SS)A股和H股非公开发行,增资後,对後者的持股比例将从目前的11.36%提高至13.88%.

刊登在社保基金网站的新闻稿称,具体认购中,其中A股认购18.78亿股,每股认购价4.55元,认购资金85.43亿元;H股认购14.06亿股,每股认购价5.63港元,认购资金79.13亿港元.

社保基金表示,看好该行投资价值,因此参与其A+H股非公开发行,以分享後者未来稳健发展成果,实现全国社保基金的保值增值.

交行3月公布的方案为,拟通过定向增发募集资金约565.73亿元,其老股东汇丰(HSBA.L)(0005.HK)、社保基金、财政部等将参与.本次增发A股约65.42亿股,增发H股58.35亿股;A股增发价为4.55元,H股增发价为5.63港元.

交行A股周五收报4.36元,H股同日收报5.17港元.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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