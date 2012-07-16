中国国防部称半月礁搁浅护卫舰脱浅

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透马尼拉/北京7月15日电（记者 Manuel Mogato/白宾）---中国在接近菲律宾的争议海域搁浅的一艘护卫舰周日脱浅并组织返港，从而避免与菲律宾海军发生对峙。
中国、越南和菲律宾都对南中国海有主权诉求，令该海域成为亚洲最大的潜在军事冲突点。
总体看，共有六个国家对南中国海提出主权要求。在上周的东盟（ASEAN）地区峰会上，南中国海问题也是会议中心议题之一。
中国海军周五称，其一艘护卫舰在南沙半月礁附近海域搁浅。搁浅地距菲律宾西部的巴拉望岛（Palawan）90海里（170公里），令菲律宾派出两艘船舰和侦察机前往该海域。
中国称，这艘护卫舰是在执行例行巡航任务。
中国国防部发布声明称：“7月15日5时许，海军在南沙半月礁附近海域搁浅的护卫舰在救援兵力协助下自主脱浅成功。”
“舰艇艏部轻度受损，人员安全，正在组织返港。事发海域未造成污染。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。