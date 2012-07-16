中国国防部称半月礁搁浅护卫舰脱浅

路透马尼拉/北京7月15日电（记者 Manuel Mogato/白宾）---中国在接近菲律宾的争议海域搁浅的一艘护卫舰周日脱浅并组织返港，从而避免与菲律宾海军发生对峙。

中国、越南和菲律宾都对南中国海有主权诉求，令该海域成为亚洲最大的潜在军事冲突点。

总体看，共有六个国家对南中国海提出主权要求。在上周的东盟（ASEAN）地区峰会上，南中国海问题也是会议中心议题之一。

中国海军周五称，其一艘护卫舰在南沙半月礁附近海域搁浅。搁浅地距菲律宾西部的巴拉望岛（Palawan）90海里（170公里），令菲律宾派出两艘船舰和侦察机前往该海域。

中国称，这艘护卫舰是在执行例行巡航任务。

中国国防部发布声明称：“7月15日5时许，海军在南沙半月礁附近海域搁浅的护卫舰在救援兵力协助下自主脱浅成功。”

“舰艇艏部轻度受损，人员安全，正在组织返港。事发海域未造成污染。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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