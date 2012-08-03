中国PMI等指标预示经济弱势未改 政策基调仍倾向宽松

作者 钟华

路透北京8月3日电---中国官方采购经理人指数(PMI)和汇丰中国PMI在7月出现一降一升的相反走势,在乐见中国经济好转的人眼中,代表民间的汇丰PMI反弹提供了莫大鼓舞,然而鉴於中国经济结构中大型制造企业居主导作用,尚难断言经济复苏已上路.

更多经济指标显示中国经济仍在回落过程之中,而考虑到居民消费价格指数(CPI)有望继续下滑,这使得中国宏观调控基调可能还会继续维持相对宽松的政策环境,从而给中国债市运行提供一定支撑.

在货币政策调整方面,中国央行迟迟不兑现降低存款准备金率的市场预期,代之以公开市场逆回购循环操作向市场补充流动性.这一情势的延续,使得短期国债为代表的债市收益率与资金成本倒挂而难以下降,这对浮亏的持券投资者更是一种考验.

而且,中国经济的持续放缓,带来企业利润下滑也日渐显着,这引发投资者对企业现金流的关注和企业债风险的忧虑,加上近几个月来信用债扩容迅速,从而给中低评级信用债收益率带来一定压力.

就中国经济领先指标PMI来说,7月官方制造业PMI降至50.1的八个月低点;汇丰中PMI终值则反弹至49.3的三个月高点,环比升幅1.1还为21个月以来最大.

但我们不难发现官方分企业规模PMI走势亦与汇丰中国PMI趋同,并非背离.7月官方中、小型企业PMI分别为50.2%和48.1%,均较上月回升.而汇丰中国制造业PMI7月49.3的终值还预示经济仍处於萎缩当中.

进一步检视官方PMI分项数据,我们还可以得出更多有价值的信息:除7月生产指数51.8处於扩张水平外,其他分项指数,无论是新订单指数、现有订货指数,还是出口订单指数、进口订单指数,以及购进价格指数,均在50以下的经济萎缩读值之中.

历史看,官方PMI中10个分项数据自今年3月以来均处於下过程之中,且代表经济压力的原材料库存指数5月以来还在攀升,这预示着中国真实经济增长恢复还需要经过一个去库存阶段.

事实上,我们从中国环渤海动力煤指数和旬发电量数据,以及钢铁期货价格等更多有经济预示作用的指标看,也能难以得出中国经济已经复苏的信号.

巧合的是,美国7月PMI也同样出现一升一降情况.美国7月芝加哥PMI由6月52.9上升至53;而Markit公布的美国制造业PMI终值则由6月52.5降至51.4.如果结合美国房地产企稳恢复、资本性支出增长和领先指标(WLI)等更多数据看,美国经济结构调整已在进行,未来可能出现逐步恢复迹象.

而且若美国经济开始逐步恢复,而欧元区继续受主权债务危机拖累,这会对全球资产价格和资本流动带来重要影响,而全球投资人似乎已意识到这一变化趋势而敏锐布局.

路透最近一系列投资人资产配置意向调查显示,日本、英国,以及欧洲的基金经理们都在降低股票资产的配置比重,欧洲基金经理人还宁愿持有现金,并增加美国资产曝险.美国全球固定收益置产组合中,持有的公债比重为两年来最高,并减持公司债,而整体全球股票配置比重上升.

对於中国市场来说,降低投资组合中的股票持仓比重,而相对看多债市,短期应有不少支持者.(完)

--审校 黄凯

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