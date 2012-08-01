中国制造业筑底企稳迹象明显

* 官方PMI仍在荣枯线上方,汇丰PMI创三个月新高

* 中小企业经营活动有明显改善

* 制造业筑底企稳迹象进一步显现

* 就业压力加大,更多"稳增长"举措将出台

* 年内继续降息和降准可期

作者 乔艳红

路透北京8月1日电---中国官方制造业PMI仍在荣枯线上方,汇丰PMI则创下三个月高点,制造业筑底企稳的迹象进一步显现.尤其占据中国经济半壁江山的中小企业经营活动有明显改善,更加令人鼓舞.

不过内外需疲弱导致经济下行压力仍存,意味着中国经济复苏之路将缓慢而温和;且就业市场压力增大,料亦加剧决策层担忧.业内人士预计,中国将继续出台举措促进消费和投资以提振内需,而年内继续降息和下调存款准备金率亦可期,下次降准估计在8月.

"官方PMI还在临界点上方,说明经济还在增长,只是增速在放缓,"银河证券首席经济学家左小蕾称,"中小企业在改善,这是'稳增长'的期望,...稳了中小企业,就达到了目的,是扎扎实实的'稳'."

她表示,对经济前景要有信心,稳增长要"沉得住气",要接受7.5%的增速是一个合理的水平,不要让经济进一步下滑就是稳增长的"内涵".

"利率可以调,中国是银行融资为主,不是市场融资的,"她说,"贷款利率可以下调一些,降低资金成本,对中小企业带来利多;加上减税,综合作用就很明显."

受季节因素影响,7月制造业指数往往呈现回落.稍早出炉的中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)也不能例外,微幅降至50.1的八个月低点,但仍持稳在荣枯分水岭50上方;其中大型企业PMI为50.3,较上月回落0.3个百分点;小型企业PMI为48.1,比上月回升0.9个百分点.

而更多覆盖中小企业的汇丰中国7月制造业PMI终值则回升至49.3,虽略低於初值49.5,但仍是三个月最高水准,和官方数据中小企业PMI回升的趋势一致.

投资银行花旗也在最新报告中分析称,从历史上看,官方PMI往往会在7月平均下滑1.1个百分点,而本月仅下滑0.1,可视为制造业在微幅改善;加上产成品库存大幅下降,暗示未来若投资和消费者需求持续好转,重建库存行动可能很快开始.该行预计政策放宽将持续,可支持宏观经济在下半年温和反弹.

中信证券首席宏观经济学家诸建芳预计,8月会再度下调存款准备金率,年内还会有一次降息;而兴业银行首席经济学家鲁政委亦认同8月降准看法,但他不支持再降息.

数据公布後,中国股市沪综指.SSEC早盘上涨0.92%,在昨日刷新41个月收盘新低後呈现技术性反弹;但海外金融市场对中国数据的反应明显悲观,MSCI除日本外亚太地区股市指数.MIAPJ0000PUS最深曾跌落0.6%,而此前则连续四日上涨;日股日经指数.N225下滑1.1%.对中国经济敏感的澳元/美元亦脱离四个月高位;伦敦期铜下滑0.2%;国际油价则滑落0.1%.

**经济"企稳微升"**

中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为,7月官方PMI指数降幅继续缩小,表明经济增长筑底企稳迹象进一步明显.其中,新订单指数降幅明显缩小,产成品库存指数继续加快降低,预示库存调整活动接近尾声.

"受稳增长各项政策效果的影响,未来市场需求增速预计将稳中略升.企业订单减少态势有望改变,经济增长水平将趋於稳定或略有提高,"他说.

昨日中央高层会议强调,下半年要把"稳增长"放在更加重要的位置,以扩大内需为战略基点,加大对发展实体经济的政策支持.国务院总理温家宝指出,国内最突出的问题是经济下行压力仍然比较大,但同时称,"(年初以来)经济运行总体平稳,...特别是通过及时加强预调微调,5月份、6月份呈现出缓中趋稳态势."

中国政府此前除年内两度降息和两次下调存准外,还在大力推进结构性减税,并出台各种促进消费和投资举措.上周的国务院常务会议已经决定扩大营业税改征增值税试点范围,并研究部署进一步实施促进中部地区崛起战略.

而地方政府也和中央保持"高度一致",纷纷推出新投资项目,譬如湖南省省会--长沙市日前就宣布逾8,000亿元人民币的投资计划.中国上半年固定资产投资增速仍维持在20%上方.

野村预计,更多地方政府可能会效仿长沙推出新方案,这和其预计刺激计划下半年将加速,下半年经济成长将意外偏于上档的预期相符.该投行仍然预计中国经济二季度触底,三、四季度增速料分别反弹至8.1%和8.8%.

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称,中国经济正处在两难之中,先行指标也有所反映,"根据我们的判断二季度应该是底部,三季度会缓慢回升.

**就业形势严峻**

和官方失业率数据呈现的"美好"景象不同,汇丰7月制造业PMI显示,当月就业分项指数续降至48下方,创下逾三年最低水平,且是连续第五个月处在荣枯线下方,显示企业仍在持续减员.

同时,官方制造业PMI中的就业指标--从业人员指数7月降至五个月最低水准49.5,环比下滑0.2个百分点,为连续两个月位於临界点以下,亦表明制造业企业用工量继续减少.

"当前的经济增速无法满足充分就业,...就业压力在增大,应没有官方数据暗示的那麽好,"中信证券的诸建芳称.

他指出,就业滞後经济增长半年以上,甚至达到一年以上,同时还受劳动管制和隐蔽性失业等影响.而据其微观调研发现,部分企业吸取"08年返乡潮"至"09年民工荒"的教训,倾向於在经济下滑初期保留雇员.这也是如今失业局面并没有那麽糟糕的原因之一.

"倘若经济继续往下走,就业就会进一步恶化,"他说,"届时需要政府出台更加有力的措施促进经济增长,进而带动就业."

从年初李宁(2331.HK)宣布裁员,到7月中旬阿迪达斯(ADSGn.DE)宣布关闭中国大陆境内唯一直属工厂,都暗示着经济不景气,加上"中国制造"的成本优势减弱,让中国的就业状况难上加难.

新华社上周援引数据称,中国外出务工人员吸纳大省--广东省人力资源市场求人倍率从年初的1.16下降至6月的1.05,亦表明当前就业压力有所增大.

中国人力资源和社会保障部公布二季度城镇登记失业率4.1%,为2010年9月以来连续八个季度维持不变;1-6月全国城镇新增就业694万人,完成全年900万人目标的77%.不过这同时亦引发投资者对中国宏观数据真实性的质疑.

温家宝7月就曾强调,当前和今後一个时期,中国就业形势将更加复杂、严峻,将坚持就业优先战略,继续实施更加积极的就业政策;他并表示,要把就业完成情况纳入政府综合考核体系.(完)

--审校 张喜良

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