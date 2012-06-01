中国PMI数据疲弱 加剧市场对股市及欧元看空情绪

* MSCI除日本外亚太股指削减跌幅,日经指数跌0.7%

* 中国官方PMI数据下滑至年内低点

* 欧元兑美元触及23个月低点

路透东京6月1日电---亚股和欧元周五延续跌势,日经指数恐录得20年来最长连跌纪录.中国制造业数据疲弱,凸显市场对欧元区债务危机或进一步削弱全球经济成长的忧虑.

目前正值市场愈发担忧西班牙银行业状况与希腊去留欧元区的命运,这种担忧促使资金流向避险资产.

摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太区股指.MIAPJ0000PUS一度大跌1.1%,之後缩减跌幅至0.3%.澳洲股市跌幅亦最深达到1.1%.

"中国数据只是加重了市场负面基调,数据显示中国需要提振趋疲的内需,这意味着在采取适宜举措前,大宗商品需求将继续低迷."研究与咨询企业Market Risk Advisory Co的合伙人Naohiro Niimura表示.

中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.4,低於4月所创的13个月高位53.3与预估值52.2.而汇丰的5月中国制造业PMI终值显示制造业连续七个月处於萎缩,印证了这种颓势.

欧元兑美元触及23个月新低1.2324,澳元兑美元跌至约0.9650的八个月低位.

中国国家发展和改革委员会副主任杜鹰周五表示,中国需要提振内需以支持经济增长.

但Market Risk的Niimura认为中国或许会等待,直到欧洲情势较为明朗,因为本月发生的一系列事件将影响到欧洲如何应对最新阶段的欧债危机.这其中包括6月17日举行的希腊大选,以及欧洲峰会和20国集团(G20)峰会.

日股日经指数周五早盘收低,有可能连续第九周下跌,追平20年来最长下跌持续时间,因中国和美国经济数据令人失望,且欧债危机加剧.

"问题在於,尽管按照以往指标衡量,日本股票在技术上显得便宜,但日本股市一直更多受到外国因素的影响,而非国内因素,"瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura说.

浏览欧债危机图表,请点击:(r.reuters.com/hyb65p)

浏览西班牙贷款坏账,请点击:(link.reuters.com/jyn65s)

浏览2012年资产表现,请点击:(link.reuters.com/muc46s)

浏览2012年5月资产表现,请点击:(link.reuters.com/byj58s)

**涌向美元避险**

此前美国公布报告显示,民间新增就业岗位逊於预期,且初领失业金人数增加,这越发令投资者担心美国经济复苏步伐.今日稍後美国将公布非农就业报告.

分析师预期,美国5月非农就业岗位将增加15万,高於4月的11.5万,失业率料持稳在8.1%.

美国原油期货下滑0.3%至每桶86.30美元,5月创下2008年12月以来最大月跌幅.布兰特原油期货下滑0.1%至101.80美元.

"我认为周五的非农就业报告可能不会很好.目前来看这周都是很阴沉,情况还未触底."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说道.

"油价可能会进一步下滑,布兰特原油或跌破100美元,美国原油也会进一步下滑至83美元附近,"他说道.

人们转投避险的美元,带动美元指数.DXY突破83.3,创2010年8月来最高.

"鉴於欧洲和全球经济前景的不确定性升级,我们建议在外汇市场采取防御策略,"巴克莱资本分析师在研究报告中写道,建议投资者布局应对欧元走软.

欧元兑日圆较周四所及96.48日圆的11年半低点仅高出几点.日圆兑美元报78.45,脱离上日触及的三个半月高点78.21.

**欧盟与欧洲央行发出警告**

欧洲央行周四加大施压,呼吁为整个欧元区银行存款提供共同担保,称欧元区债务危机促使投资者规避风险,因此欧洲需要新的工具来应对银行挤兑问题.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)警告称,如果没有更强的危机应对机制以及严格的财政纪律,欧元区有解散的可能.

西班牙债务违约保险费用周四首次触及600个基点,该国的融资成本仍在不可持续的高位附近.

亚洲信贷市场走软,iTraxx亚洲除日本外投资级指数利差走阔3个基点.(完)

--编译 梁睿雪/隋芬/肖群英/孙茉莉/李春喜;审校 侯向明/王兴亚/高琦/隋芬

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