张德江称要把重庆成绩和薄熙来违纪严格区别

李在镕出席法院聆讯 逮捕与否周五上午或见分晓（更新版）
路透首尔2月16日 - 一名韩国法官周四对三星集团领导人李在镕与另一位高管进行闭门问讯，以决定是否就他们在总统朴槿惠涉嫌贪腐丑闻中扮演的角色进行逮捕。
路透北京6月18日电---重庆市委书记张德江周一在中共重庆市第四次代表大会上赞扬了重庆的发展，但表示，王立军事件、尼尔·伍德死亡案件和薄熙来同志严重违纪问题，给党和国家形象带来很大损害，给重庆改革发展造成严重影响。
《人民日报》网站援引张德江的话报 道称：“重庆的发展和市委的工作还存在一些问题和不足。”
“特别是王立军事件、尼尔·伍德死亡案件和薄熙来同志严重违纪问题，给党和国家形象带来很大损害，给重庆改革发展造成严重影响。”
“大家认为……要把重庆近五年取得的成绩和广大干部群众付出的艰辛努力与王立军事件、尼尔·伍德死亡案件和薄熙来同志严重违纪问题严格区别开来。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月16日 - 一名韩国法官周四对三星集团领导人李在镕与另一位高管进行闭门问讯，以决定是否就他们在总统朴槿惠涉嫌贪腐丑闻中扮演的角色进行逮捕。
路透吉隆坡2月16日 - 马来西亚警方称，周四逮捕的第二名女性嫌疑人持有印尼护照，她涉嫌刺杀朝鲜领导人金正恩的同父异母兄长金正男。
路透科伦坡2月16日 - 消息人士称，中国将推迟对斯里兰卡一港口11亿美元投资计划，直到斯里兰卡政府清除相关项目的法律和政治阻碍，藉此进一步给该国施压。该港口位于现代“丝绸之路”上。