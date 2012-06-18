张德江称要把重庆成绩和薄熙来违纪严格区别

路透北京6月18日电---重庆市委书记张德江周一在中共重庆市第四次代表大会上赞扬了重庆的发展，但表示，王立军事件、尼尔·伍德死亡案件和薄熙来同志严重违纪问题，给党和国家形象带来很大损害，给重庆改革发展造成严重影响。

《人民日报》网站援引张德江的话报 道称：“重庆的发展和市委的工作还存在一些问题和不足。”

“特别是王立军事件、尼尔·伍德死亡案件和薄熙来同志严重违纪问题，给党和国家形象带来很大损害，给重庆改革发展造成严重影响。”

“大家认为……要把重庆近五年取得的成绩和广大干部群众付出的艰辛努力与王立军事件、尼尔·伍德死亡案件和薄熙来同志严重违纪问题严格区别开来。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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