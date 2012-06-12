中国邮政储蓄银行行长陶礼明涉嫌经济问题被调查

背景资料：预测机构对今年中国住宅市场走势及政策看法汇总
路透北京3月1日 - 路透调查显示，在中央防范金融风险、抑制资产泡沫的主基调下，今年中国房地产市场的政策环境偏紧，尤其体现在信贷、融资条件的边际收紧，全国住宅均价涨幅将从去年的两位数逐步收窄，上半年末预计回落至5%左右，到年底续降至近持平水准。
路透北京6月12日电---以资产计中国第六大商业银行--中国邮政储蓄银行周一发布公告称,该行行长陶礼明、资金营运部金融同业处处长陈红平因涉嫌个人经济问题正在协助有关部门调查.
陶礼明自2007年3月邮储银行正式成立担任行长一职至今,之前任邮政局储汇局局长多年.周一有媒体报导称,陶礼明被调查涉及到若干笔贷款和银行资金业务.
中国国有商业银行--农业银行(1288.HK)(601288.SS)副行长杨琨5月底亦被中国纪检部门调查.
2006年12月底,中国银监会正式批准由中国邮政集团公司以全资方式,出资组建中国邮政储蓄银行有限责任公司,2007年3月20日中国邮政储蓄银行正式成立,并於2011年12月31日获批整体变更为股份有限公司.
截止2011年末,邮储银行全行资产总规模已近4万亿元,位列中国第六大商业银行,资产规模仅次于五大行,不良资产率为0.06%,借助于遍布城乡的网点优势,邮储银行存款余额约2.8万亿元,排名第四,仅位於工农建三家大行之後. (完)
--发稿 赵红梅; 审校 黄凯
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路透北京3月1日 - 中国股市沪综指周三连续第二日小幅收涨。分析师指出，前高点附近压力仍大，今日大盘保持高位震荡态势，短期以消化前期获利盘和套牢盘为主，但股指调整空间有限，料以横向震荡方式进行，中长期走势则继续向好。
据博彩监察协调局的数据，2月澳门博彩收入为229.91亿澳门元，去年同期为195.21亿澳门元；与1月的192.55亿澳门元比较，环比增19.4%。