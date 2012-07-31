下半年电力消费需求料回升--中电联

路透北京7月31日电---中国电力联合会周二发布报告称,预计下半年全国全社会用电量为2.60万亿-2.65万亿千瓦时,同比增长6%-8%,因经济增速企稳回升可能性较大,下半年电力消费需求也将止跌回升.

上半年,中国电力供需总体平衡,但受经济增长放缓等因素影响,全社会用电量同比增长5.5%,增速回落幅度较大.主要表现在工业和高耗能行业用电量增速大幅下滑,而第三产业和城乡居民生活用电量较快增长.

中电联网站发布的《2012年上半年全国电力供需形势及全年分析预测报告》并预计,今年全年全国全社会用电量为4.98万亿-5.03万亿千瓦时,同比增长6%-7%,低於此前官方预测.

国家电力监管委员会6月底发布年度报告称,预计今年全年全社会用电量5.1-5.15万亿千瓦时,较去年增长8.5-9.5%.

中电联报告并称,迎峰度夏期间全国电力供需总体平衡,电量略有富裕,尽管部分地区省份在用电高峰时段仍然存在一定电力缺口,但保障电力供需平衡的压力比上年大为减轻.

中电联并建议加强电价监管,防止部分地区借电力供需形势缓和之机,出台降低电价政策,拉动高耗能行业的生产.建议加快核准开工建设一批电力项目,加快研究解决"市场煤计划电"和电煤运输难题,为实现电煤价格并轨创造条件.

**电力投资低速发展,火电风电均下降**

中电联称,受当前经济下行压力较大影响,电力投资呈现低速增长,风电、火电和核电完成投资比上年同期减少.上半年全国完成电力投资同比增长2.3%,其中电网投资同比增长8.0%,电源投资同比下降2.6%.

在电源投资中, 风电、火电投资同比分别下降37.3%和16.8%,核电完成投资受2011年以来没有新开工项目的影响,同比下降5.1%,结束了前几年完成投资较快增长的态势.

报告并显示,截至6月底,全国6,000千瓦及以上发电装机容量为10.47亿千瓦,比上年同期增长8.7%,电力供应能力继续增长.

但火电增速相对偏低,上半年,全国新增发电生产能力比上年同期减少892万千瓦,主要是火电比上年同期减少744万千瓦.特别是受电力消费需求回落及二季度水电发电量较快增长的共同影响,火电发电量增速自4月份以来逐步回落.(完)

--发稿 李文科;审校

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