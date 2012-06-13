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中国财经 | 2012年 6月 13日 星期三 09:25 BJT

中国即将实施居民阶梯电价制度

路透北京6月13日电---中国即将实施居民阶梯电价制度.新华社周二报导引述发改委称,各地就此召开听证会,普遍称将适当调高第一档电量标准,听证程序结束後该制度将正式进入实施阶段.

报导称,5月上旬以来全国已有29个省份召开听证会,绝大多数听证参加人赞同推行居民阶梯电价制度.主要意见包括第一档电量设置标准偏低,应充分考虑家庭人口因素、适当考虑季节性因素,并认为电量标准地区差异较大,东部沿海地区较高,中西部地区较低.

从各地方政府回应来看,普遍表示将在听证方案基础上适当调高第一档电量标准,目前第一档电量覆盖率已超过80%;阶梯电价制度试行一段时间後,可以根据用电增长情况适时调高电量标准.对於其他意见将进一步细化制度方案.

发改委发布的居民用电实行阶梯电价徵求意见稿中,将城乡居民每月用电量划分三个档次,电价实行分档累进递增.即是将现行单一形式的居民电价,改为按照电力消费量分段定价,居民用电越多,支付的电价水平呈阶梯状逐级递增.(完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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