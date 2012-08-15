中国第四季大豆进口料将减少

路透新加坡8月15日电---中国大举进口大豆的势头可能很快降温,因中国的油籽加工商减少采购.美国乾旱造成的大豆价格上涨,以及国内的限价措施,侵蚀加工商利润率.

据交易商预估,第四季大豆进口可能下滑约五分之一,有可能冲击芝加哥指标大豆价格创纪录高位的涨势.6月以来,芝加哥大豆期货上涨了25%.

中国大型加工商进口量占全球大豆贸易的60%,他们当前已经做出减产计划,因美国谷物种植带56年来最严重乾旱损及作物产出.

美国11月大豆和巴西3月大豆船货价差已经升至每吨近100美元,为2008年以来最高,因预计美国供应会减少.

三家领先的大豆交易商预估,中国10-12月大豆进口可能在1,200万吨左右,而上年同期约为1,500万吨.

**大豆价格高企,国内供应过剩**

除了创纪录高位的大豆价格推高投入成本外,中国畜牧业还要努力应对国内供应过剩压制猪肉价格的问题.

"生产成本剧增,但(中国)国内猪肉价格却大幅下跌,因为现在正值他们的猪肉产量高峰期,"另一名驻新加坡的交易员称.由於未经批准向媒体置评,该交易员不愿公开姓名.

"压榨利润已为负值,现在没有人愿意为产品支付较高价格."

美国农业部已将中国截至2013年10月一年的大豆进口量预期下调至5,950万吨,7月预期为创纪录的6,100万吨.

分析师称,至少在南美作物3月上市以前,全球大豆价格都料将保持在纪录高位附近,这可能意味着进入2013年时,中国依然限制进口.(完)

--编译 田建华/许娜;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。