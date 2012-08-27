中国四季度应扩大人民币/美元波幅至2.5%甚至更大--兴业

路透北京8月27日电---兴业银行发布最新宏观研究报告指出,中国经济增长将持续低迷,而目前GDP不及预期主要是受到外贸拖累.故该行建议未来应进一步增强人民币汇率弹性,在四季度扩大波幅至2.5%甚至更大一些.

在货币政策方面,报告认为,在逆回购已常规化的背景下,继续关注是否会下调存准和下调时点已经没有意义;同时预计年内不应该也不会再下调基准利率,但可能考虑发挥利率浮动空间的调节作用.

兴业银行首席经济学家鲁政委分析称,消费保持平稳,但投资增速在连续两个月持平之後料再度出现下降,出口增速将有所反弹但仍处在低位,这将导致工业产出延续下滑态势.该行预计8月工业增加值同比增长9.0%,增速较上月进一步放缓.

他指出,内需总体强劲,当前经济增长不及预期主要受到外贸部门拖累,而外贸低迷主要为高估的人民币实际有效汇率所压制.而更值得关注的是,地方资金严重不足,对继续加大投资力度有心无力;而地方为扩大收入,也使得企业实际税费负担加重,中央减税政策无法落到实处.

"除非未来美元走软,否则,持续高估的人民币实际有效汇率最终会让暂时回升的GDP无法持续."鲁政委称,"在低迷的经济中,通胀不可能是真正的威胁;在高估的汇率下,需要关注的是通缩风险."

因此,兴业建议,在第四季度再度宣布人民币对美元汇率波动幅度由目前的1%扩大至2.5%甚至更大一些,这不仅可以帮中国在国际上赢得赞誉,在国内亦能为汇率更好地反应经济基本面提供空间,并减轻财政刺激的压力.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.

不过,兴业也指出,如果人民币实际有效汇率高估依旧,则可能不得不进一步采取实质措施来启动投资,调整项目资本金比例要求、允许更多平台公司发债和扩大资产支持证券融资试点等措施可能被考虑.

报告预计,受蔬菜、色拉油等食品价格回升推动,8月居民消费价格指数(CPI)同比升幅将再度反弹至2.0%附近;但PPI在过剩产能的压制下,跌幅将较上月进一步扩大,预计同比下降3.5%.

国务院总理温家宝日前在调研後称,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难度仍较大.未来要进一步加大宏观调控的力度,着力提高政策的针对性和有效性.

中国证券报8月初发表评论称,尽管人民币贬值预期存在或引发短期国际资本外流,但结合当前中国整体经济形势,在人民币贬值和贬值预期较温和的情况下,其所带来的好处,特别是体现在货币政策调控上的正面影响可能更多.

而为了遏制经济放缓,中国年初以来已经两度降息、并两度下调存准.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

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