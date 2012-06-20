中国对稀土开采实施更严环保标准

* 工信部发布稀土行业白皮书,确立实施更严环保标准和保护性开采

* 坚持控制总量和优化存量,加快实施大企业集团战略

* 对开采、生产和出口采取同步管理措施

路透北京6月20日电---中国周三发布中国的稀土状况与政策白皮书,明确指出中国对稀土实施更为严格的生态环境保护标准和保护性开采政策,尽快完善稀土管理法律法规,加快实施大企业集团战略,促进稀土产业结构调整.

中国工业和信息化部副部长周波在新闻发布会上表示,随着中国和世界经济发展对稀土需求的快速增长,中国稀土资源和环境的压力正在逐步加大,一些资源濒临枯竭.但中国仍按照世界贸易组织规则,对稀土开采、生产和出口采取同步管理措施.

"中国希望其它稀土资源国家积极开发本国资源,拓展国际供应渠道,实现稀土供应多元化,共同承担全球稀土供应的责任."周波称.

白皮书共六章,包括稀土现状,发展原则和目标,有效保护和合理利用资源,促进稀土利用与环境协调发展等.

周波提到,中国鼓励外商投资稀土环境治理、废旧产品回收再利用和高端应用,及稀土生产装备制造等领域,中国稀土企业和协会正在筹建稀土交易平台,通过这个平台使稀土的价格能够完全在市场竞争中形成,不断地规范稀土的市场价格体系.

"我们也支持中国稀土行业协会参与这个平台的建设,不断地协调稀土的生产方、需求方,共同努力来完善稀土的销售市场秩序.目前这个平台的建设正在积极地谋划当中,我相信不久以後这个平台就会亮相."苏波称.

稀土是不可再生资源,中国是世界上最大的稀土生产、应用和出口国.中国以占世界稀土23%的储量承担着世界90%以上的市场供应.

2011年中国稀土出口的配额是2.4万吨稀土氧化物,折合实物量是大约3万吨,但是去年的实际出口是1.86万吨的实物量,稀土配额有40%没有使用.

由於稀土开采对环境污染严重,中国对稀土开采、出口等均实施严格管理,由此引发一些贸易争端.今年3月,美国、欧盟和日本联手就稀土问题向WTO起诉中国.(完)

--发稿 沈燕; 审校 林高丽

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