再次降准预期升温 沪综指小幅收升

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京7月3日电---中国股市沪综指周二震荡小幅收升,受再次降准市场预期升温提振.但6月新增信贷规模可能低於市场预期压制大盘缩减升幅.分析人士预计,市场信心仍有待恢复,预计股指短线仍维持在2,200上方震荡.
沪综指.SSEC收报2,229.193点,涨3.083点或0.14%.今日上海A股成交额为603亿元人民币,上交易日为604亿元.
浙商证券策略分析师张延兵称,央行最近逆回购动作比较大,流动性环境相对改善,且下周公布的通胀数据可能继续走低,再次下调存款准备金率存在可能.
官方媒体中国证券报周二发表社评表示,7月伊始,刚刚抵御年中考核时点冲击的银行资金面又面临新考验.从保障银行体系流动性平稳充裕角度考虑,再次下调法定存款准备金率时机已成熟.
此外,为助力机构平稳渡过周四(5日)的存款准备金补缴节点,中国央行周二公开市场继续力推逆回购操作.公开市场今日共进行1,430亿元人民币逆回购操作.
张延兵并称,沪指在2,250下方的底部还没有完全做牢,市场信心仍不足,短线股指料仍以震荡为主.
今日房地产板块领涨,地产指数.SSEP收高1.67%.煤炭股经过前期大幅下跌後出现整体反弹,其中云煤能源(600792.SS)收高6.32%,报13.12元.
随着成交量回升,中国房价显露小幅抬头迹象.中国指数研究院最新公布数据显示,6月百城新建住宅均价同比续降,但环比结束九连跌,北京等十大城市均价环比涨幅高於全国水平.
沪深300指数7月合约尾盘报2,469.2点,涨0.26%,成交量为390,347手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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