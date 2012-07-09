（更正）中国再度降息料刺激房地产市场续回暖 但调控不会转向

小标後面第一段“此次加息”有误，应为“此次降息”。

* 中国再度降息料刺激房地产市场续回暖

* 市场预期有所改善,但调控不会转向

* 房地产板块反应正面

作者 宿泱韫/邵晓忆

路透北京7月6日电---对於5月份以来开始逐步回暖的中国房地产市场而言,中国央行在近一个月时间内连续两次降息,料将持续改善市场预期,促进楼市短期内进一步活跃.

分析人士认为,降息直接减少入市者成本,将刺激刚性需求积极入市,有助楼市销量增长.但鉴於限购等实质性调控政策并未改变,政府亦再三表态不会放松,中国楼市不可能再现2009-2010年的热络走势.

中国央行周四晚间宣布,自7月6日起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3.00%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6.00%,为今年来第二次降息.并自同日起,将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍.

"持续降息有利於恢复地产实际购买力,更重要的是可彻底扭转购房者的观望情绪,持续托升销量."国泰君安房地产分析师李品科在报告中称.

他并表示,房地产将持续受益於货币信贷宽松,央行两次降息与三度降准带来的货币信贷宽松,地产作为高度利率敏感行业成为最大受益者之一.

周五中国股市.SSCN房地产板块做出积极反应,涨幅居前,上证地产类指数.SSEP收高3.53%,远胜大盘1.01%的涨幅.地产龙头万科A(000002.SZ)收升3.88%至9.65元,创8个月收盘新高;金地集团(600383.SS)涨5.34%,报6.91元.

中国楼市销量此前已稳步回升.根据房地产服务企业--易居中国EJ.N旗下中国房产信息集团(CRIC)本周公布的报告,万科、中海(0688.HK)、保利(600048.SS)、恒大(3333.HK)在5月和6月销售业绩大幅增长,连续两个月均录得超过100亿元人民币的销售额.

而在价格方面,由於地产商的去库存及资金链压力仍然较大,房企普遍希望价稳量增,并不希望价格上涨太多,否则会影响销售量,故此次降息对於房价的提升作用料比较有限.

"此次降息对降低房企融资成本虽有一定利好,但程度将十分有限."链家地产市场研究部的陈雪称,对於房企来讲,虽然贷款限制有所放松,银行依旧会选择大型房企放贷,中小型房企难以惠及,贷款收益空间的减少也将减弱银行进一步增加优惠的意愿.

**调控不会转向**

在市场预期有所改善的情况下,此次降息可能会进一步扭转市场对楼市调控以及走向的预期,导致房价出现趋势性反转的风险进一步加大.

对此中国央行特意强调,本次降息个人住房贷款利率浮动区间不作调整,金融机构要继续严格执行差别化的各项住房信贷政策,继续抑制投机投资性购房,显示中央对房地产调控不放松的态度未变.

而中国央行、银监会、住建部等多部委近期则频频表态,以打消市场对房地产政策放松的预期.人民日报近日亦发表评论文章称,房价反弹的风险在迅速积聚,必须引起高度重视.

高盛高华证券经济学家宋宇在报告中称,上次降息後,市场误以为央行有意放松房地产政策,进一步压低抵押贷款利率下限.因此,央行此次不得不单发声明予以否定.

"房地产价格近几月开始反弹,我们认为政府对此的担忧加深,确实需要再度加强调控."

申银万国证券公司地产行业分析师李虹亦称,鉴於目前政府的房地产调控态度未变,预计有可能需要进一步出台对地产的紧缩政策,以对冲货币政策的放松.

在历时两年多的房地产严厉调控下,中国房价已连续九个月下行,不过,中国指数研究院最新数据显示,6月百城新建住宅均价环比结束九连跌,显露抬头迹象.(完)

--审校 曾祥进

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