人民币收涨 维持远离中间价态势

* 人民币即期收涨,但仍远低於中间价

* 希腊选举结果利好欧元,不过长期仍承压

* 央行借中间价维持汇价稳势

* 中间价水平不被认可,人民币波幅向下限靠拢

路透上海6月18日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一收涨,并维持远离中间价态势.虽然有利的希腊选举结果对欧元形成支撑,但欧元区实质危机未解令其压力不减,人民币未来走势或也因此受累.

交易员并称,中国央行将人民币中间价定在偏高水平,应该主要还是为稳定汇价,以及抑制海外贬值预期.如果市场对人民币走势看法不发生大的变化,盘中触及1%的新波幅限制指日可待.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3570 6.3523 6.3600 6.3005 6.3089 6.3651

盘中最低成交价6.3600元,较中间价波动幅度为0.94%,接近1%的最新波幅下限.

广发银行金融市场部黄毅认为,虽然希腊选举结果给了欧元一时喘息之机,但欧洲区危机未能实质缓解前,欧元的中期趋势仍是下跌,所以对人民币来说,仍有走低或贬值的压力.

他预计,美元兑人民币汇率在6.35-6.36元区间企稳後,有望重新上行,上方目标区间在6.38-6.40元之间,并可能持续震荡1-2个月时间.

希腊承诺持续撙节政策的政党周日赢得国会微弱多数席位,击败严拒纾困条件的激进左派,让原本担心金融市场再起风暴的欧元区松了一口气.

希腊略微有利的选举结果,可能为欧元赢得了一些时间,但西班牙公债收益率再度大涨,可能很快打消希腊选举带来的乐观情绪.因投资者担忧会有更多的银行救助行动和债务增加等问题.

以下为北京时间16:36,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4055/85 6.4070

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3645/65 6.3740

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水330点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3900元.

**人民币波幅随时有望触及下限**

上周以来,盘中人民币波幅不断向1%靠近.交易员认为,如果央行借中间价维持汇价稳定的意图不改,而市场跟随意愿持续不强的情况下,人民币波幅随时有望达到新的下限.

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为,中间价与成交价差距明显,主要是央行和市场对汇价的定位差异所致.

"央行的意图,我理解,是为了和国际市场美元保持较高的相关度.因为美元跌了,人民币中间价就要涨一涨,现在两者的相关系数还是保持的很高.但可能市场的逻辑是,人民币应该更疲软一些,这样下去的话,我觉得今天就有可能见到跌停了."他表示.

东京汇市欧元兑美元周一短暂触及一个月高位,因希腊支持纾困的政党在议会中赢得微弱多数席位,缓解了欧元区将破裂的忧虑.

不过上海一银行交易员透露,早盘美元即期一度出现快速的下行,但无法判断是与同时美元指数.DXY下跌有关,还是大型银行在监管层授意下有干预汇价的行为所致,当然後者仅是一种个人怀疑,并无法确认.

至于国际清算银行最新公布的5月创下新高的人民币实际有效汇率,黄毅认为,这是在美元兑主要货币走强,而人民币兑美元贬值幅度远小於欧元兑美元的贬值幅度等背景下实现的,并不代表人民币本身的真正走势.

国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2012年5月人民币实际有效汇率指数为109.72,较4月环比上涨2.07%,并创下1994年该数据公布来的新高.

美国财政部官员称G20会议将聚焦强化全球经济成长,鼓励中国等国促进汇率弹性.另外,美国白宫上周五表示,美国总统奥巴马将在本周G20会议期间,与中国国家主席胡锦涛会面.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李宏薇/冉莹; 审校 林高丽/杨淑祯

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