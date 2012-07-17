中国两艘渔船在俄远东被扣--新华

新华社援引中国驻符拉迪沃斯托克领事办公室的话称，其中一艘渔船已经被扣在纳霍德卡港口（Nakhodk），另一艘渔船正驶向纳霍德卡港。

据俄新社报导，在此次事件中没有中国渔民伤亡。

这并非俄罗斯海岸警卫队首次朝中国渔船开火并扣押在该国水域捕鱼的渔船，但出现这样的对抗却比较罕见。（完）