中国两艘渔船在俄远东被扣--新华

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透北京7月17日电---新华社周二报导称，中国两艘渔船进入俄罗斯远东滨海边疆区专属经济区捕鱼时被扣，船上共有36名渔民。
新华社援引中国驻符拉迪沃斯托克领事办公室的话称，其中一艘渔船已经被扣在纳霍德卡港口（Nakhodk），另一艘渔船正驶向纳霍德卡港。
新华引述俄新社报导称，俄罗斯一艘海岸警卫舰先鸣枪示警，然後开枪阻止其中一艘捕捞鱿鱼的渔船。
据俄新社报导，在此次事件中没有中国渔民伤亡。
新华称，这两艘渔船来自中国山东威海。
这并非俄罗斯海岸警卫队首次朝中国渔船开火并扣押在该国水域捕鱼的渔船，但出现这样的对抗却比较罕见。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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