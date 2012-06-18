特写：中国房车市场蓄势待发

路透北京6月14日电（记者 Terril Yue Jones）---董学民（音）迫不及待希望周末赶快到来，以便跟家人或朋友去北京北边登山或者到湖边野餐。

他是红蚂蚁户外运动联盟的一名成员，他们喜爱户外运动，驾驶房车到处旅行。在北美，有一群被称为“Snowbirds”的退休者，他们驾驶房车前往南方过冬。

董学民今年41岁，在北京从事运输和仓储业务，这里他拥有房车、小船、越野车和带有发动机的冲浪板。“房车在西方有长期而辉煌的历史。中国人也喜欢户外，因此我们学习美国和西方的房车文化。”

中国的房车市场与北美相比仍相形见绌。去年中国买家估计购买了1,000辆房车，而美国的房车销量超过25万辆。政府监管、营地、水源和合适道路的匮乏，是中国房车市场发展的主要制约因素。

不过，专家认为中国房车市场即将起飞，让本土和外国生产商共同获益。

“房车市场需要人们拥有金钱和时间。中国人往往只拥有其中一样，”出口美国产房车到中国的美名房车老板Bill Liu表示。

他预计未来20年中国房车年销量将达到50万辆，因为中国第一代现代创业者将退休，那时“中国将首次出现既有钱又有时间的消费者”。

他认为，目前大多数中国人选择冬天乘飞机前往南方度假，未来10年情况将大为不同。“中国也将出现Snowbirds，甚至可能出现俄罗斯Snowbirds。”

目前中国房车市场60%的份额为国内生产商所有。产地为河南的五洲行房车是一款高档车，售价最高200万元。

“我们使用日产汽车的发动机和底盘。如果有更多营地，房车市场将起飞，”河南五洲行特种车辆公司首席执行官李健（音）说道。他在前往西藏旅行的过程中发现很难找到地方住，後来就创立了该公司。

孟强（音）也是红蚂蚁户外运动联盟的成员，创立了一家生产“旅居者”（Sojourner）房车的公司，这是一款小型入门级房车，售价4.5-5.5万元，装备户外厨具、空调和19寸平板电视，并拥有大量存储空间。

长城汽车(601633.SS)和中天房车等本土生产商拥有约11年生产房车的历史，去年各自卖出了约100辆房车。

“我们需要更多人来看房车，了解如何使用，如何融入他们的生活，”中天房车销售高管黄飞（音）表示。一辆中天房车的最高售价为78万元。

现年50多岁的谢同杨（音）是一名潜在客户，刚刚参加了一个房车展。

“到了我们的年龄，差不多买得起房车了，因此我希望过来看看。中国真的很大，房车很方便，我也喜欢驾驶，”他说。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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