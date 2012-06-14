中国保险资管公司有望转型从事多种资产管理--报载

路透上海6月14日电---中国正在酝酿持续放宽保险资金的投资限制,中国证券报周四报导称,监管部门拟定的有关文件指出,保险资管公司将由专门管理保险资金的金融机构转型为综合管理多种资产的专业资产管理机构.

中证报引述上述文件称,要将视野放宽至整个金融业，银行、信托、券商、基金均被纳入这盘创新大棋中.同时,不动产、股权、股指期货、融资融券、无担保债券等投资渠道亦将向保险资金全面开放,未来整个保险行业投资收益率有望显着提升.

同时保险资金将不再只能委托给保险资产管理公司,符合条件的证券公司、证券资产管理公司和基金管理公司也被列入其中.

上证报并援引业内人士表示,这意味未来保险资金配置和投资将分开,保险资金会针对各种不同投资机构,根据其不同投资风格和投资优劣势让其管理不同的投资组合.

文件并明确,保险资产管理公司除受托管理保险资金外,还可受托管理养老金、企业年金、住房公积金和其他企业委托的资金.并且经有关金融监管部门批准,保险资产管理公司可以开展公募资产管理业务.

分析人士指出,上述办法将引导保险资管公司由专门管理保险资金的金融机构转型为综合管理多种资产的专业资产管理机构,保险公司利润来源有望实现多元化.

在衍生品领域,险资未来可以参与境内、境外金融衍生品交易,但仅限於对冲风险,不得用於投资.在融资融券领域,保险公司未来可参与的具体品种包括存单质押融资、债券回购、证券转融通、账户间融资这四类.

中国证券报周三报导,保监会拟修订相关管理办法,以降低保险资金投资基础设施项目门槛,更多基建项目有望成为险资的投资选择.

中证报此前也报导称,保监会有关部门日前召集险资高管,就增加无担保债投资品种、降低不动产和股权投资门槛、参与衍生品交易及委托券商、基金管理保险资产等展开充分讨论.

在不动产、股权投资领域及境外投资领域,文件也做了相关详细规定.

保监会相关负责人本月稍早表示,针对进一步运用险资投资,保监会修订或拟定了10余项规定待推出,包括融资融券办法,盘活保险机构存量资产,创造增量收益等.(完)

--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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