中国券商业：能否找到失落的春天？

* 一锅"冷水"升温

* 从疯狂到落寞,券商失落十余年

* "美国模式"能否复制出中国版"高盛"

* 创新引擎能否翘起券商新崛起?

* 骡子和马的"分水岭"

作者 赵红梅/康熙泽

路透北京6月27日电---"这几个月累惨了,不但要招兵买马,还要去飞到各营业部培训,晚上还要帮分公司写业务方案,这几个月都是马不停蹄的."中信证券信用交易部一位负责人表示.

中信正赶着推出转融通这一创新业务,上述负责人提到的繁忙情景,也正是当前其它券商的真实写照.从公司总部到营业部一线,在过去的几个月里,各大券商内部忙个不停,急着推各种创新项目--转融通、中小企业私募债、新三板、券商系并购基金等.

"(券商业)创新大会後,我们是层层消化会议内容,先是组织中层以上干部会议传达内容,然後让各部门大胆创新,递交计划."银河证券一位部门经理对路透表示.

如一锅冷水般沉寂了十年的中国券商,如今正酝酿着一场大的变革.这场变革的背後,是在当前中国领导人换届之际,新一波金融政策实验浪潮也正在到来.

"中央在下一盘棋,"国务院发展研究中心一位专家表示,当前中国金融格局失衡,在大格局上难以突破时,找合适的"攻击点"来突破沉闷局面,是个好选择,且金融脱媒、利率市场化正在进程中,证券行业机遇又来了.

而背後力推券商创新的,是新执掌资本市场的"大家长"--中国证监会主席郭树清.他正举起市场改革大旗,力图给券商们"松绑",扶持券商探索创新.

这位掌舵人能否力挽狂澜,改变券商作为中间媒介在中国经济增长中微弱格局?推动中国证券业找到久违的春天?各界都在拭目以待.

而中国的109家券商们,面对今年新的政策创新空间已跃跃欲试,拔尖者甚至把自己的成长目标锁定成"中国版高盛".

从1987年中国第一家证券公司--深圳经济特区证券公司成立至今,中国证券公司发展历时20多年,在经历了近十年的清理及整顿後,行为虽已规范,然整体步伐踉跄,体量正不断萎缩,109家券商去年合计净利润不足400亿元人民币,已跟早年并肩的金融业其它兄弟们不可同日而语,近五年,券商被远远被甩到银行、保险、信托等庞大的规模身後.

浏览中国证券业2001年以来净利润变化图（r.reuters.com/xak98s）

受限於中国资本市场的封闭性,这些券商同质化严重--投行是承销,经纪仅是炒股票,自营就是用自己的钱博弈市场,规模发展和服务模式单一,券商们早已跌入了路径依赖的窠臼.

而中国股市在这十年中也未能发挥"经济晴雨表"的功能.尽管市值增大,无奈熊长牛短,总体处於跌势,10多年的时间从2001年的2,300点左右起步,又徘徊至2,300多点.这也让以经纪业务收入为主的券商们步履维艰.

5月初召开的券商创新大会更像是券商行业行动的"发令枪".明确了创新的方向、相关创新领域的基本制度、创新的原则和风险控制等关键要素,是对券商经营模式全面改革的开始.

众多券商欢欣鼓舞,兴业证券在研讨会上的发言题目很直白--《迎接证券行业创新发展的春天》,并形容这次研讨会是券商行业发展具有划时代意义的一次盛会.

这次大会後,券商创新产品陆续出水,例如东吴证券成功承销首只中小企业私募债券;中信证券旗下金石投资设立国内首只券商系并购基金;信达证券保证金现金管理模式开始得到市场认可,国泰君安首只保证金产品初定於6月28日推出.

长江证券分析师刘俊认为,券商创新被定义为持续的过程,并出现"允许试错",这个很宽容的字眼以前从没出现过,成为促进券商参与创新、主动创新的关键因素."券商开始了场外市场、期货市场的创新,此外券商经纪、自营、资产管理、投行等传统业务也将进入变革期.

"这些都是券商创新的开始,还要看政策落地後续新产品的推出情况及其它落地改革,只要有好的市场环境,出现像高盛这样的大券商不是不可能."长城证券研究总监向威达称.

华泰证券分析师郭春燕在最近发布的一份研究报告中指出,券商的创新业务主要集中在三个方向:买方业务创新、经纪业务转型和投行业务向场外市场的拓展.

公开数据显示,截至2011年末,中国银行业、保险业和信托业总资产分别达到113万亿元、6万亿元和4.8万亿元,而证券业总资产仅为1.57万亿元.

浏览中国银行、保险、信托、券商业资产规模对比图（r.reuters.com/cek98s）

2008-2011年,券商业佣金费率下降使经纪业务收入占比由75%降至51%,其他收入比重被动上升,但整体萎缩.

**"一锅冷水"开始升温**

随着政策的松绑,中信证券、海通证券和广发证券等券商纷纷组建另类投资子公司.

业内人士透露,光大证券今年4月特意从国信证券挖来金融工程首席分析师葛新元,拟作全资子公司--光大富尊投资公司的总经理,专门做量化投资交易等金融衍生品业务.

一位券商投行部人士称,"我们在融资、并购领域在琢磨一些新的市场机会,比如想挖掘现在的B股,期望能像伊泰煤炭一样踏出一条解决B股的通道.而这些思路在郭主席没来之前,想都不敢想."

伊泰煤炭(900948.SS)为内地B股上市公司,于二季度分获中国证监会、香港联交所批准,计划发行不超过2.58亿H股.这是首家获准赴港上市的纯B股公司.

在此前,券商们经历了草创(1987-1998)、清理整顿和综合治理(2004-2007),一批高风险券商得到处置,再後来迎来了数年的规范发展(2008-2011)阶段,而这个阶段监管原则是"按牌照做规定动作,牌照外不许自选动作".监管层建立起了以净资本为核心的风控指标体系,并按评价计分自2009年将券商分为了A、B等5大类11个级别,分类监管.

中信证券资深人士评价称,监管层陆续通过客户保证金第三方存管、净资本管理、牌照与业务创新的严格审批等手段,给券商"刮骨疗伤"时,也狠狠修理了"野性",券商由"自由涉猎者"蜕变成画地为牢的通道服务提供商.

不少券商人士赞同上述观点,他们普遍认为,券商综合治理之後,监管层以"风控"为主导的思路,导致券商在稳定行业发展根基的同时牺牲了行业创新动力.而经纪业务的旱涝保收、对创新业务束手束脚、行业发展方向混沌等都阻碍证券公司自身的创新步伐.

中信建投的报告直接指出,此前,券商新产品的推出往往经历一段漫长的审批期,如股指期货从1999年酝酿到2010年推出,历时11年;创业板从1999年到2009年推出,历时10年;融资融券从2006年到2010年推出,历时四年.

中信证券有关负责人举了一个例子,"2007年北京银行的资产规模是2,000亿元,中信证券是3,000亿元,4年後,前者资产便翻了6倍,而中信证券资产则缩水一半至1,500亿元."

尽管如此,券商们依然在过去的数年时间里在创新业务上或深或浅地探索和尝试,并已各有特色,中信证券的直接投资、国信证券的经纪业务、东方及光大的资产管理、海通证券自营业务、平安和国信的中小投资银行、海通的融资融券、国泰君安的股指期货等.

但让券商们焦灼的是,目前依然没有一家券商能挖掘出足够好、足够多的业务来有效对冲经纪业务的沉沦风险.

"现在的风控指标太严了,即使是正常开展业务,按净资本/净资产很容易达到限制,直投、融资融券等业务都比较消耗资本,而权益类证券及衍生品规模规定不能超过净资本一倍".中金公司风险管理部一位经理称.

他表示,目前创新类业务如做市商类业务如新三板、场外交易、股票买断式回购对试点券商的资本占用都较高,如果改革,新业务发展规模肯定受限,所以业界等着新风控指标管理办法出台.

"目前金融机构资产规模,银行业占92%,保险业占6%,证券业才占2%,这些年,我们证券业的创新、活力、影响力在整个金融业处於弱势地位,以至于前段时间,行业内都在讨论证券行业是否被边缘化的问题.证券行业已经又一次到了不进则退的历史关口."国泰君安研究所一位资深人士称.

2011年下半年,郭树清上台後,证监会推出一揽子改革举措,诸如要完善新股价格形成机制,改革股票承销办法,并大力推进行政审批制度改革,并于年底已徵求券商业意见,要完善券商的风控指标体系等.

尽管市场依旧悲观,认为这种制度改革未必行之有效,且在市场下跌情况下,股票发行持续和打击内幕交易的制度变革有可能压垮市场,然券商们要求自强自救的欲望强烈,直至创新大会召开,券商的热情已被点燃.

**美国模式能否复制中国版"高盛"?**

虽说券商们当前已身处运作最规范的时期,但已被压制和束缚太久,体量日渐萎缩之时,能否从这场创新新变革中汲取活力,109家券商中会否诞生出"高盛"和"摩根斯坦利"等中国版全球领先的投行和券商?

不少业内人士表示,只要中国经济持续发展,中国涌现出一流投行前途可期,然路途料会坎坷.

国信证券副总裁胡华勇则表示,国际一流投行需具备:话语权巨大、强大的盈利能力、源源不断的创新、在盈利资本和制度上面被业内所摹仿等特征,"而对於现在国内的很多投行来说,不仅远没达到这样的标准,甚至正为生存而发愁."胡华勇表示.

2011年的财经年会,新任主席郭树清提出要"建设"有中国特色的国际一流投资银行".随後半年内,证监会陆续推出新型营业部、融资融券及转融通、新三板、甚至是经纪业务客户现金管理产品及约定购回式证券交易方案等新业务.

不少券商人士亦表示,证监会及各个券商改革实际上已按照美国券商模式悄然起航.

中国券商业目前所处的发展阶段和收入结构与美国70年代很相似,而美国正是从70年代起,用了近30年时间将券商的投行、资产管理等业务发展到与经纪业务相近的规模,实现了超越日本跻身全球前列的国际一流投行.

"这两年里,很多家券商都已经购买美国证券行业数据来进行研究,希望能有所借鉴.从70年代到90年代,美国券商业业务收入模式有效地降低了市场波动带来的影响,这正是国内券商需要做的,"太平洋证券财富管理中心郑志辉称,经过系列创新,预计未来十年内,中国券商的收入结构将发生本质性变化.

他认为,未来国内券商在自营、投行、资管、创新业务增速上都会超过经纪业务,从美国经验来看,佣金下降的趋势已经不可逆转,经纪业务未来增长依赖于市场扩容和增值服务.

美国20世纪60年代末,券商亦是以从佣金收入为主,佣金收入占总收入60%,承销收入占9%,80-90年代,通过系列创新已成功转型,其他收入和交易与投资收益占比已远超50%.而中国券商数年来,传统经纪业务和承销业务的收入占总收入的比重亦超过60%.

浏览中国证券业收入结构与国际大型投行对比图（r.reuters.com/wak98s）

去年至今,券商创新潮起,新的业务机开始在原有制度框架的边缘或隙缝中悄消生长,债券做市、集合理财、大宗交易、利率互换、融资融券和股票买断式回购等业务等均属於资本中介型买方业务,而这些都有望成为证券公司新的利润增长点.

而业内很多人士把总资产和净利排名居首且首家实现A+H股上市的中信证券常比喻为80年代初的高盛,并寄望中信证券能成为这一轮券商创新和发展的翘楚及引领者.中信证券的高管们亦把中国版高盛当成自身发展的中长期战略愿景.

业内人士透露,中信证券总经理程博明在2011年度工作报告中,就已经把中信自身的买方业务和卖方业务的收入占比与2009年的高盛作对比,并明确提到"中信已形成了以高利润率买方业务为主的收入模式,更加接近于高盛的收入结构,与国内同行形成明显的差异性",并常把高盛作为成功典范.而其副董事长殷可亦在H股IPO和股东大会时多次提到了高盛.

中信一位高管表示,去年H股路演给管理层上了一堂商业模式的"课",长期以来券商都是以证监会允许的四张牌照(经纪、投行、资管、自营)为框架,从事通道服务,中信亦不例外,然而海外路演时,境外投资人对上述四条业务线并不理解,公司这才反思和激烈的讨论,最终按国际通行标准重新梳理为:传统中介型、资本中介型、资本投资型业务.

"如果不能按国际通行标准梳理自身业务,所谓的走出去就是'空谈', 但要把按牌照管理业务的结构调整为按业务属性来划分,需要挑战惯性和非通道业务的创新能力,此外还需要监管制度的改变."上述高管称.

郑志辉认为,目前国内券商发展必须面对经纪、投行、自营、资管四张独立牌照业务之间封闭运行的问题,这也是行业摆脱竞争的"红海",实现成功转型必须解决的问题.

华泰联合证券分析师李聪表示,2012年是证券行业政策大年,预计全年利好政策将会持续,传统的通道驱动型盈利模式由於业务同质化严重而步入利润率下行通道,资产驱动型业务方兴未艾,监管政策为国内证券业开启了从通道驱动转型资产驱动的机遇之窗.

**骡子和马的"分水岭"**

马,形体大,善于奔跑,志向高远;骡子,深耕本地,负重力强.

每一轮的创新,都会导致券商格局和市场的重新划分,而这一轮的创新又会让109家券商产生何种演变?

"尽管中国大部分券商都希望能全能型的券商,但最终只有5-10家券商能成为全能型券商,其它要麽变革成为专注型券商,要麽死掉."东方证券分析师王鸣飞判断.

不少券商人士认为,"出身"不同的中国证券公司在经历过这场空前的创新後,未来命运会呈两种:一类是高盛式的全球化、综合化券商,业务涵盖投行、资管和研究等各领域,另一类是做专注型券商,侧重於差异化发展,专注某块业务或领域,深耕区域市场,如美国嘉信理财.

"相信在未来的3-5年,中国券商的排名一定会重新洗牌."摩根士丹利华鑫证券首席策略官兼资本市场部总经理娄刚直言,"有创新血液和创新基因的券商,应该能够从中找到发展方向.缺乏这个基因的,排名将下滑."

上世纪90年代,因个别券商发生危机,催生了证券业第一波整合,如申银和万国合并为申银万国,国泰和君安合并为国泰君安.此後,中国还曾经历2004年起的三年券商综合治理,出现了中信证券重组华夏证券等案例.

如果新一波的整合势在必行,那麽未来行业布局又将如何?一家本地媒体发起的,针对73家券商的调查显示,39.6%券商认为, 应由市场决定行业内适合的券商数量;24.5%的券商称行业内维持50家左右的券商比较合适.

"长期看,中国资本中介性业务会增多,同时行业同质性会弱化,分业务和分层级的券商区别化竞争格局将形成."中信建投证券证券业分析师魏涛预计.

对比美国投行这些年的发展演绎,市场促使不同风格的证券公司在其优势的领域发展的更好,逐渐形成了不同类型的投资银行.大体上把後来形成的投资银行分为,包括高盛、摩根士丹利在内的全能型,以及专注于并购和财务重组的Greenhill、专注于个人投资者的Edward Jones等专业型.

魏涛认为,新业务的开展,一要快、二要稳,前者要求有资质有资本有资历,讲究占先机得先利;後者讲的是少犯错少踩雷,"或许站在这个时点我们还只能从公司经营风格和风控能力来判断."

"海通、中信等龙头大型券商是在这个逻辑下显着受益的,二线券商中期增长的优势性亮点则在於场外市场和新三板市场上,配合净资本实力、资质等及非传统业务成长性看,国元证券不失为较好受益标的."他说.

郑志辉认为,目前国内券商有很强的同质性,中小券商更应理顺机制,鼓励创新发展,如通过固定收益、股权业务、融资融券等客户为导向的业务,培育新的增长点.

而监管机构也需要给券商创新松绑, 推进创新容错机制,适当放松部分创新业务的转入资格管理,并从监管角度促进券商差异化的形成.

**创新引擎能否翘起券商新崛起?**

路透获得的一份名为《完善证券公司风控指标体系的总体思路》的文件指出,目前中国证券公司贡杆率指标之一的净资产比负债不得低於20%要求过於严格(贡杆仅为5倍),初步考虑将上述指标从现有的20%降低到10%,财务贡杆率从5倍提高到10倍.

此外,证监会拟取消净资本比净资产指标,并降低部分业务和优质公司风险资本准备计算比例.

这些都显示监管层在给券商松绑意图.此前券商受贡杆倍数过低限制,2011年上市券商贡杆倍数为2.5倍,而上市银行与保险公司分别为15.5和10倍.

华宝证券证券行业分析师曹桓指出,"这个明显就是放松,给证券公司更多机会.以前券商更多是通道模式,现在通过贡杆能够扩大表内资产,改变净资本计算规则,实现经营模式的改变."

长江证券分析师刘俊报告测算,券商业在1-2年後创新业务收入可达500亿元以上,占营业收入比重为30%-40%,3-5年後,新业务收入合计可达2,500亿元,使券商收入成倍增长.

中金风险部人士则认为,目前券商的创新思路依旧习惯于"等着监管部门开绿灯",很多券商并没有担当长期风险的意识,券商应该做到有效识别、控制风险，才能保证创新产品的设计和运行.

尽管创新制度和产品迭起,然现实与梦想依然差距巨大,不少券商人士亦指出了中美在券商制度上的区别,美国证券托管制度为投资银行开展资本中介业务提供了基础,中国券商业由於股票托管在登记公司、保证金托管在银行,证券公司却沦落成简单意义上的交易通道.

"如果一级登记制度不改,一个金融企业不能用负债经营都是扯淡,过100年也出不了高盛,还有,现在的监管层应该在球场做裁判,而不是做父亲,制度不改、多头监管不变,券商本质上难有变化."一位在券商业浸淫多年的资深人士略有悲观地感慨.

而当前A股的走势持续萎靡亦让不少券商悲观,"皮之不存,毛将焉附",且目前政出多门、分业监管壁垒高、监管与市场边界不清等困惑亦让券商发展时有难色.

中信证券一位高管坦言,国内监管层需要改变以往的"按牌照做规定动作,牌照外不许自选动作"的监管模式,否则国内券商很难改变现有的商业模式和"长的都一样"问题,此外券商本身的治理模式也值得反思,"券商内部责任不明,不愿意承担长期风险,激励不足,相当多的券商内部管理还是按照'干部制'".

郑志辉认为,中国券商尽管受固定收益市场尚不发达,市场层次不全、创新发行等需审批等诸多因素制约,然毕竟监管已逐渐放松,市场活力开始释放,金融创新将是券商未来十年的主题.(完)

--审校 屈桂娟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。