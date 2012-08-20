中国券商主承销中票梦想渐近 但诱人蛋糕料难啃

* 券商梦想照进现实,有望介入中票主承销市场

* 相比银行,券商包销能力和客户资源等不占优势

* 中票承销前辈银行感到压力,但淡定面对

* NAFMII"聪明的让步",在券商业务发展获更多话语权

* 券商介入,不会大幅冲击中票承销费水平

作者 康熙泽/尹嫄婷

路透北京8月20日电---尽管券商垂涎已久的主承销中票这块诱人的蛋糕已飘来香味,但要尝到真正的甜头却并不是件容易的事.

中国官方媒体此前报导,证券业协会与主管中期票据发行的银行间市场交易商协会正在探讨允许券商担任中期票据独立主承销,初期近20家券商有望获得独立主承销资格.但据消息人士对路透表示,估计在明年3月政府领导人换届完成之前,该政策暂难真正推出实施.

虽然要让梦想真正变成现实还有段时间,但券商们在欣喜之余亦有忧虑.目前中票主承销业务几乎由银行独享,与之相比尽管券商具承销能力强、机制更趋灵活的优势,但在资金及争取客户方面则居下风.

券商资金实力有限,如果销售不顺畅是否能够包销令人存疑,同时很多中票发行人既是银行债券融资客户又是贷款的客户,券商无法提供贷款,在争取客户时并不占优势.

"多一个承销品种肯定是好的,肯定愿意来做,"国泰君安证券投行部傅涛称.

但一大型券商投行人士同时指出,今後开了中票以後,对券商影响最大的就是非上市的资信比较好的公司,多了块业务.但这块业务要和银行竞争,银行这方面还是有一定优势的.

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,包括短期融资券、中期票据、超短期融资券、公司债及企业债等,审核主管部门不同,能够担当承销商的金融中介机构也不尽相同.其中公司债及企业债主要由券商承销,但中票和短融则几乎由银行包揽,仅有中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)两大行业龙头具有联合主承销资格.

随着短融及中票市场不断扩容,发行额度已经大幅超越企业债和公司债合计的规模,这让正饱受新股IPO承销业务缩水的券商,越发期待早日介入中票短融承销业务.

路透统计数据显示,今年1-6月,中国公司债和企业债(含集合债券)合计发行规模为4,153亿元人民币,同期短期融资券(含超短融SCP)发行规模5,500亿元,中期票据(含集合票据)达3,289亿元,後两者规模是公司债与企业债合计规模逾两倍之多.

**券商圆梦之路艰辛**

券商期待梦想照进现实的那一天,可初入中票承销市场的他们要想顺利争取到发行人,并完成最终投资端的沟通仍需克服重重困难.

北京一证券公司债券承销人士亦称,"券商要获得大客户很难,因为後者基本都是银行的贷款客户,挖掘可能也只能挖掘那种中小的客户."

上海一大型证券公司投行人士认为,部分非上市的资信较好的公司,券商可以争取为客户,提升业务量.但即使争取到了,部分可能和企业债业务是相冲突的,相当於被抵掉了企业债的一块业务.

即便券商顺利打入中票市场,并获取客户资源,但在後续投资者的争夺上,及如若销售不顺畅,又能否实现包销仍存担忧.

一位银行系投行人士就对路透表示,在销售环节,银行和券商覆盖的客户还是存在差异,而且银行作为银行间债市的主力群体,有时一家银行认购对方承销的债券不仅看重投资价值,还可能与其他业务联系有关.同时,券商自有资金有限,无论是认购债券额度或者完成包销任务的实力,都不如银行.

某政策性银行债券交易人士亦称,部分客户,尤其是大型机构,还是比较强势,他们能够把利率压得较低,面对这样的发行客户,银行有时候会拿很大一部分自己的钱来认购,也只有银行能在利率较低的水平来买.

券商承销债券遭遇流标,以致面临包销压力并非无先例可查.今年4月,国家电网企业债遭遇罕见巨额流标,其中15年期债未获投标人足额认购,据债券发行条款中规定,英大证券、西南证券(600369.SS)等多家公司担任主承销商的承销团,将以余额包销的方式承销.

虽然券商们不会一帆风顺,不过新承销资格的获得也有望成为其新收入增长点,以2009年初便获得中票联席主承销资格的中信证券为例,去年其中票承销规模为189亿元,同比增长44%.虽然公开信息难觅该业务对公司的收入贡献,但从规模的跃升便可猜测这一业务"甜头"值得期待.

对比摩根士丹利(MS.N)、高盛(GS.N)等国际大型投行可发现,其盈利的三分之二甚至更高份额则出自固定收益产品.不同于中国券商的利润大部分来自经纪业务和IPO业务.

据汤森路透统计显示,上半年,中国A股IPO共102项,募集资金115.7亿美元(约735.7亿元人民币),同比下降52%.相比之下,今年来债市则蓬勃发展,中国央行数据显示,同期银行间债券市场累计发行债券3.32万亿元人民币.

**银行:非毫无压力**

面对券商或有望插足中票承销市场,短融中票的承销"前辈"--银行表现比较淡定,但绝非毫无压力.

比较而言,券商承销能力更胜一筹,且机制更灵活,例如在销售过程中采取返点形式让利以吸引投资需求,且在债券条款设置上或更能迎合市场需求.

"压力肯定有,但影响不会太大,"北京一国有大型银行债券发行人士就称,"因为银行间市场毕竟银行是主体,包括从投资者角度看,(很多时候)债券还是卖给最大的投资者群体--银行."

中投证券固定收益研究员覃圣尧亦预计,即使证券公司进入到中票承销市场,起码在初期券商不会明显瓜分银行承销规模,所以可能不会对银行造成太大影响.但他并指出,券商机制比较灵活一些,债券条款方面的设置可能更能迎合市场的需求.

"企业债主要就是通过券商承销的,观察企业债的发行条款设置比短融中票复杂很多,(包括)很多有担保,还有期限的设置、利率的条款.中票相对比较简单,"他说,针对部分风险偏好低的投资者,未来券商可以通过增加条款来提高产品的资质,更顺畅的销售出去.

据业内人士透露,当前在企业债或者公司债承销过程中,为鼓励投资需求,券商或以返点的形式,将承销费返给投资者,不同发行人以及市场供需不同时,返点的力度也不尽相同.

不过这种优惠形式也不是券商的专利,在短融中票,以及部分政策性银行金融债发行时,也有承销商运用这样的方法吸引投资者.

更有乐观人士预计,如果券商在中票承销市场获取一席之地後,可能还将挤压银行贷款市场.

"一方面(银行)中票少了一块承销份额,另外,这些金融产品最终会冲击到银行的贷款业务,"上述上海大型证券公司投行人士称,承销主体的扩大可能进一步带动新债供给的扩容,一定程度减少企业间接融资需求.

据路透统计,中国2012年1-7月,在中票和集合票据承销排行榜中,中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)和国家开发银行CHDB.UL分列承销额一至三名.

**交易商协会:"聪明的让步"**

若中票开了头,之後会否再向券商逐步放开短融等承销的市场?业内人士对此则各持已见.

上海大型券商投行人士称,"短融对券商放开有可能,因为交易和投资群体跟中票差不多."

但上述银行系投行人士则认为,中票承销开放是券商长久以来不断向监管层表达诉求的结果,但寄望未来把短融甚至超短期融资券市场也开放的希望微乎其微.

"不过现在银行间开放了,可以换个逻辑思维来思考,交易商协会对於券商业务发展有了比之前更多的话语权,虽然证券公司的监管还是证监会,但是券商你要是想做业务,想赚钱,那还是得来找我交易商协会."他说.

此外,券商有望介入中票承销引发了业内更多的猜想,比如今後是否可能将银行引入企业债和公司债的承销市场.但多数受访者对这一问题持谨慎态度.

"公司债承销不太会对银行放开,现在主要是从国家层面打破银行垄断.公司债也是为了对抗银行对债券市场的垄断."前述上海投行人士说.

中国总理温家宝今年年初在金融工作会议上共谈到八项未来金融改革目标,其中要建立统一债市为一大亮点.

多头监管是中国债券市场一大特点.覃圣尧就此认为,采取当前竞争式的发展,一定程度上推动了债券市场的扩容.

路透此前报导引述两位了解情况的消息人士透露,银行间交易商协会希望加快中票发行步伐,从8月到年末再发一万亿元人民币(原目标为7,000亿),届时全年发行规模将相当於去年的近两倍.

而另两个分管债券发行的机构--证监会和发改委亦在力推债市扩容.证监会新任主席郭树清到任後,即成立债券办公室,将债券市场发展提高至前所未有的高度,之後中小企业私募债迅速破题并快速发展.

发改委亦将进一步加快企业债的审批力度.据有媒体报导,今年企业债发行规模料突破7,000亿元,达去年的两倍.另外,从央企试点来突破40%"红线"(企业发债规模占净资产比例上限)也有可能进一步实现.

**市场格局难撼,定价更趋市场化**

鉴於券商仍是中票市场的新秀,至少初期的市场占比并不会很大,因而他们的入场料将不会对承销费用造成太大冲击.不过,就承销市场而言,分蛋糕的人多了,竞争自然会更加激烈.

上述国有大型银行债券发行人士表示,券商进入中票领域对承销市场影响较大,有牌照的承销机构更多了,所以竞争压力更大.不过,这对整个债券市场的影响则有限.

"竞争加剧不会拉低承销费用,因为还是有行业规则的,那麽多家银行做中票承销也没有过度压低费用,"申万研究所债券首席分析师屈庆表示.

业内人士透露,当前中票承销费用因年期不同而各不相同,期限越长,费用越高.以发行规模10亿元主体评级AA+的中票为例,三年期的承销费约在千分之三,五年期则高於这一水平.但市场人士也提到,如若发行规模在数百亿元以上,且发行人资质达AAA,承销费则低於同期限平均水平.

针对定价,有部分市场参与者提出,由於券商在包销能力方面与银行仍有差距,所以预计券商入市後,将推动市场定价更趋合理化.

上述北京证券公司债券承销人士称,虽然费用冲击不大,但在定价方面则会出现一定改观."现在银行定价不合理就包销,有时候价格比较低,市场有差价.但券商没有那麽多资金来包销,所以定价一定要贴近二级市场.预计未来定价将会更加趋於市场化."

虽然在货币政策放松及债券基金扩容的大背景下,上半年中国债市春风得意,但进入下半年,市场供给压力已有所增大,因扩容後新项目都在陆续进场.对此,屈庆就坦言,未来发行定价最终还是要看具体市场环境.(完)

--审校 林高丽

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