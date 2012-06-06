中国页岩气开采滞後 需依赖进口满足燃气需求--Woodmac

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透吉隆坡6月6日电---全球能源和金属行业资讯提供商Wood Mackenzie表示,中国开采其巨大的页岩气储备的步伐将慢于预期,意味着中国必须依赖进口和其它非传统燃气供给,以应对国内不断增长的需求.
Wood Mackenzie称,中国的燃气需求到2030年时料增长三倍,而页岩气的开发要等到2020年後才会提速.
中国拥有全球最大的页岩气储备,并於2009年底推动页岩气的开采,当时是受到美国的页岩气开发热潮所激励.
燃气需求到2030年时料自目前的逾1,500亿立方米增至逾6,000亿立方米,中国将必须依赖非传统的燃气供给,比如煤层气、煤制气,以及管道和液化天然气进口.(完)
--编译 侯向明;审校 龚芳
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