中国印花税改革提上日程--上证报

路透北京6月13日电---《上海证券报》周三报导, 印花税改革目前已纳入相关部委调研范围,未来除证券交易印花税以外其他的印花税项目或将取消,并与其他相关税费进行合并形成综合的产权转让、合同交易徵收费用.

业界和专家普遍此前建议,将印花税税目由原来的13个减少到四个,包括合同性质的凭证和单据、营业账簿、权利许可证照以及经财政部确定征税的其他凭证四类,同时税率也按上述四个税目设置.

目前印花税的征管文件《印花税暂行条例》在1988年出台,距今已有二十余年.《条例》规定各类购销借款等其他合同或有合同性质的凭证、产权转移书据、营业账簿、权利许可证照等,实行从价计税和从量计税.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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