沪综指收升 PMI数据令大盘反弹乏力

人民币放量收贬 两会临预期趋稳料续跌空间有限
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
路透北京6月1日电---中国股市沪综指周五微幅收高.分析人士指出,稍早公布的官方及汇丰PMI指数双双超预期回落,令大盘反弹乏力;但寄望於後市或将有更多稳增长政策出台,市场情绪仍谨慎乐观.
沪综指.SSEC收报2,373.436点,涨1.2点或0.05%,本周则累计上涨1.71%,终止此前连续三周跌势.今日上海A股成交额升至769亿元人民币,上交易日为752亿元.
华西证券分析师毛胜称,虽然大盘午後走软,但在5月PMI明显回落的情况下未出现大幅下挫,反映出市场对後续稳增长政策继续出台的良好预期.
"未来市场将跟随政策的落实情况确认走势,个人认为後续会有密集政策出台,市场将维持谨慎乐观."他并预计.
甫公布的5月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值48.4,为连续第7个月低於荣枯分水岭;而官方PMI则自一年高位猛降至年内新低,其中新订单指数和新出口订单均回落明显,预示需求不足导致的经济降温将延续.
沪深300指数6月合约尾盘报2,630.4点,跌0.05%,成交量为376,208手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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