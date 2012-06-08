人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海6月8日电---中国中小企业私募债即将发行,上海证券交易所总经理助理夏建亭透露,上交所正在审核七家发行人的备案材料.同时深证证券交易所在其官网上表示,已通过了首批中小企业私募债券备案申请.
中国证券报引述夏建亭指出,上交所备案材料已获受理的七家企业分布在文化传媒、高新技术、普通制造等领域，申请的私募债券发行额度从2,000万元人民币到1亿元不等.
他强调称,中小企业私募债券作为一种风险较高、流动性较差的信用债券品种,要求市场参与者有较强的风险意识和较好的风险管理能力.
据深交所负责人介绍,截至6月7日,首批共有国信证券、中银国际、国开证券、中信建投、平安证券、浙商证券、国泰君安和国海证券八家证券公司申报了13家中小企业私募债发行备案材料.目前,九家已通过深交所备案并於6月7日取得备案通知书,另外四家正履行备案程序.
通过私募债备案的九家中小企业涵盖了电子信息服务、节能服务等行业,股本规模有2千万左右,发行规模最低2千万元,最高2.5亿元,期限最短一年,最长三年.其中,八家采用了担保增信措施,六家提供了债项或主体的资信评级情况,债项评级最高的达到AA.
据了解,上述九家企业拟定的发行利率介於9.5%至13.5%之间.
上海证券报此前援引上海证券交易所总经理助理夏建亭表示,该所将在6月1日起开始接受中小企业私募债备案发行材料,目前暂选择北京、上海、天津、浙江、江苏、广东等六省市作为试点.(完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
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