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中国财经 | 2012年 6月 15日 星期五 09:24 BJT

中国社保基金去年投资收益73.37亿

路透北京6月15日电---全国社会保障基金理事会2011年年报显示,当年全国社保基金权益投资收益额73.37亿元人民币,其中,已实现收益额430.95亿元(已实现收益率5.58%),交易类资产公允价值变动额-357.58亿元.投资收益率0.84%.

中国证券报周五刊登年报称,2011年社保基金在固定类资产和实业类资产的回报丰厚,为不断扩大社保基金的实业投资规模,下一步将采取多种形式加大对中央企业的投资力度.目前正在积极研究以优先股方式投资中央企业,为社保基金获取稳定的投资收益.

自成立以来,全国社保基金累计投资收益额2,845.93亿元,年均投资收益率8.40%,比同期的通货膨胀率高出6个百分点.交易类资产主要包括股票和债券等.

年报显示,2011年社保基金会管理的基金资产总额达8,688.20亿元.其中,社保基金会直接投资资产5,041.12亿元,占比58.02%;委托投资资产3,647.08亿元,占比41.98%.

2011年,全国社保基金收到境内转持国有股118.58亿元;自2009年6月执行《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》以来,累计转持境内国有股1,036.22亿元.其中,股票813.44亿元,现金222.78亿元.

2011年,全国社保基金收到境外转持国有股42.43亿元;2005年执行境外国有股减持改转持政策以来,累计转持境外国有股542.79亿元.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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