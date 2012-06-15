中国社保基金去年投资收益73.37亿

中国证券报周五刊登年报称,2011年社保基金在固定类资产和实业类资产的回报丰厚,为不断扩大社保基金的实业投资规模,下一步将采取多种形式加大对中央企业的投资力度.目前正在积极研究以优先股方式投资中央企业,为社保基金获取稳定的投资收益.