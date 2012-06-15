中国社保基金去年投资收益73.37亿

格力电器预计其与银隆新能源的合作将带来162亿元营收增量
路透上海2月24日 - 在与银隆新能源签署合作协议后，中国家电大厂--格力电器周四晚公告进一步披露合作细节，预计今年双方合作交易完成后，将给格力电器带来162.4亿元人民币营收增长。
路透北京6月15日电---全国社会保障基金理事会2011年年报显示,当年全国社保基金权益投资收益额73.37亿元人民币,其中,已实现收益额430.95亿元(已实现收益率5.58%),交易类资产公允价值变动额-357.58亿元.投资收益率0.84%.
中国证券报周五刊登年报称,2011年社保基金在固定类资产和实业类资产的回报丰厚,为不断扩大社保基金的实业投资规模,下一步将采取多种形式加大对中央企业的投资力度.目前正在积极研究以优先股方式投资中央企业,为社保基金获取稳定的投资收益.
自成立以来,全国社保基金累计投资收益额2,845.93亿元,年均投资收益率8.40%,比同期的通货膨胀率高出6个百分点.交易类资产主要包括股票和债券等.
年报显示,2011年社保基金会管理的基金资产总额达8,688.20亿元.其中,社保基金会直接投资资产5,041.12亿元,占比58.02%;委托投资资产3,647.08亿元,占比41.98%.
2011年,全国社保基金收到境内转持国有股118.58亿元;自2009年6月执行《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》以来,累计转持境内国有股1,036.22亿元.其中,股票813.44亿元,现金222.78亿元.
2011年,全国社保基金收到境外转持国有股42.43亿元;2005年执行境外国有股减持改转持政策以来,累计转持境外国有股542.79亿元.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
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