《热点透视》中国国企坐拥大量现金 需善加规划方能实现可持续增长

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Wayne Arnold 编译 洪曦
路透香港7月30日电---中国海洋石油有限公司(0883.HK)(CEO.N)账上的现金足够应付以151亿美元收购加拿大NexenNXY.TO,甚至还绰绰有余.中国国有企业拥有如此高的现金资产乃是稀松平常之事.不过,中国政府可能越发不愿看到这种结构的资产负债表.
事实上,如果收购Nexen一事得到批准,中海油可能会透过融资来筹措部分资金.不过,考虑到中海油的资产负债表上记录着155亿的现金和短期投资,它其实并不需要这样做.像中海油这样手握大笔现金的中国国企比比皆是.59家上市中国国企的资产负债表上,现金资产总额为1,670亿美元,其中像中国神华有116亿美元现金,中国石油天然气股份有限公司则坐拥160亿美元.
与丰田储备的225亿现金资产相比,中国国企自然要甘拜下风,但它们的现金负债比更高.标准普尔500指数成分股的现金负债比中数在30%左右,而中国国企的这一比例高达约50%.中海油的现金是负债的两倍有余,海诚工程科技股份有限公司(002116.SZ)的现金是负债的46倍. 贵州茅台(600519.SS)则拥有30亿现金资产,账上全无负债.
在债务危机期间或许应当谨慎处置现金,但这也代表着资本利用效率偏低.在中国,这部分闲置现金则为大型国有银行提供了补贴.银行大可在吸收国企存款後,再向这些企业发放贷款.
中国政府似乎认为,上述的安逸共生关系剥夺了民间部门强化稳健成长的资金需求.随着经济放缓,政府也在逐渐实现资本市场自由化,促进企业债券销售和放宽对投资的限制.中国政府料透过推动国有企业进行投资(例如中海油收购案)来释放更多资金,或者向股东发放股息,来投资於那些银行不愿涉水的行业.国企若开始大量分红,也许还会帮助敲醒公众对低迷的中国股票市场的兴致.(完)
--译文审校 张明钧
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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