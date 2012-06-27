国企收益收缴比例仍偏低--审计署

路透北京6月27日电---中国审计署署长刘家义周三做2011年度审计报告时称,现行国有资本经营收益收缴比例仍偏低,而包括西气东输、高铁建设等重大投资项目在招投标、投资控制和资金使用、工程管理等方面还存在一些问题.

刘家义现在正在向全国人大常委会报告2011年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况.

"尽管2011年提高了中央企业国有资本经营收益收缴比例,但个别企业的收益上缴比例仍低於其上市公司的分红比例,"刘家义称.

中国央企从2007年开始上交国有资本的经营收益,最初分为5%和10%两档.从2011年起,中央企业国有资本收益收取比例适当提高,央企上缴红利比例最高由此前的10%提高到15%,并将扩大中央国有资本经营预算实施范围.

此前国资委主任副主任邵宁称,2010年国资委监管的中央企业利润总额1.1315万亿元,归属於母公司的净利润5,621亿元;其测算的国有资本收益为600亿元,同比增长近一倍.

审计报告并披露,重大项目投资计划下达程序不规范.2011年,发展改革委未严格按规定程序下达投资计划468.37亿元,有13个投资专项没有专项发展规划、未事先编制工作方案或未批复资金申请报告,62个项目尚未批复可行性研究报告、初步设计或用地申请,3个项目存在以虚假资料申报或未通过专家评审等问题.

另外,一些项目质量管理存在薄弱环节.主要是质量安全措施落实不到位,如西气东输二线工程,有171座已运营站场和阀室(占抽查数的87%)的消防或防雷工程未经验收或验收不合格;在其上海支线建设中,有48名无损检测、监理等不可替换关键岗位人员被随意替换,占关键人员总数的70%.(完)

欲了解详情,请点选审计署网站(here)

--发稿 张胜男; 审校 乔艳红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。